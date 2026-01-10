El Sorteo Extraordinario de Invierno de la Lotería deja un gran premio en Oviedo

La fortuna ha vuelto a acordarse de Oviedo. El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado, 10 de enero, correspondiente al Sorteo Extraordinario de Invierno, ha dejado en la capital asturiana parte del segundo premio, agraciado con 300.000 euros al número, lo que supone 30.000 euros por décimo.

El número premiado ha sido el 46.705, que fue consignado en Oviedo, convirtiendo a la ciudad en una de las agraciadas de este sorteo especial, junto a otras localidades de España.

La administración ovetense que validó el boleto ganador fue el Estanco de la Suerte, que se encuentra en la calle Jovellanos, número 8, un punto habitual de paso en pleno centro de la ciudad, que cuenta a sus espaldas con la venta de numerosos premios (el último un tercer premio del sorteo de Navidad) y que este sábado ha vuelto a ser sinónimo de alegría para alguno de sus clientes, aunque este mismo número también ha sido vendido en otras localidades de Cantabria, Vizcaya, Madrid, Toledo o Las Palmas.

Aunque el primer premio, dotado con 1.500.000 euros al número y que correspondió al número 77.314, se vendió exclusivamente en Segovia, el segundo premio ha permitido que Oviedo se cuele entre los grandes protagonistas del sorteo, repartiendo miles de euros que, con toda seguridad, servirán para empezar el año con mejor ánimo y menos preocupaciones

No es la primera vez que la Lotería Nacional sonríe a la capital del Principado, que mantiene una larga tradición de administraciones afortunadas. Este nuevo premio vuelve a situar a Oviedo en el mapa de la suerte y confirma que, una vez más, comprar un décimo en la ciudad puede tener recompensa.