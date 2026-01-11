Alarma en Oviedo: una fuga de gas obliga a la Policía Local y los bomberos a cortar varias calles
Los efectivos municipales localizaron el escape en las inmediaciones de un chalé que se encuentra en obras
Un amplio despliegue de bomberos y agentes de la Policía Local sobresaltó en la tarde de este domingo a los vecinos de Ciudad Naranco tras detectarse una fuga de gas propano en una vivienda en obras situada en la calle Monte Gamonal. El aviso se recibió poco antes de las 18.00 horas, cuando varios residentes alertaron de un fuerte olor a gas en la zona. De inmediato, la concejalía de Seguridad Ciudadana activó un operativo que se desplazó hasta el número 50 de la citada calle, donde los efectivos localizaron el origen del escape en un chalet que actualmente se encuentra en proceso de reforma.
Como medida preventiva, la Policía Local procedió al corte del tráfico peatonal y rodado en las calles Monte Gamonal y Torrecerredo, mientras se realizaban las labores de inspección y control. Paralelamente, los agentes fueron puerta por puerta avisando a los vecinos para que extremasen las precauciones, recomendando no encender mecheros, no utilizar aparatos eléctricos y mantener las ventanas abiertas.
Los policías también lograron contactar con el propietario del inmueble, que se encontraba de camino al lugar del incidente en el momento de producirse la fuga.
El concejal de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, explicó que «pasadas las seis de la tarde la situación ya estaba totalmente controlada y no hubo que lamentar daños personales ni materiales». Tras asegurar la zona y ventilar la vivienda afectada, el dispositivo está tratando de restablecer la normalidad.
El suceso, aunque no pasó a mayores, generó una gran alarma entre los vecinos de esta populosa zona de Oviedo.
