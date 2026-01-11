Lucía González, alcaldesa de barrio de El Cristo: "El barrio tiene potencial, pero la situación del viejo HUCA desgasta muchísimo"

Nació en Cangas de Onís pero lleva más de 25 años en Oviedo. Casada y con dos hijas, de 17 y 14 años, es licenciada en Derecho y trabaja desde 2010 en la facultad Padre Ossó del Prau Picón ovetense. Lucía González Castro es alcaldesa de barrio de El Cristo, que abarca el entorno entre Buenavista y Montecerrao, un territorio que incluye tanto el campus universitario del Cristo como las parcelas que integraban el antiguo Hospital: «Una zona de enorme potencial, que debe materializarse con planificación y trabajo conjunto», sostiene.

-¿A cuándo se remonta su vinculación con El Cristo?

-Mi vinculación viene de una manera más continua desde 2008, año en el que me traslado a vivir a la zona, pero desde que vivo en Oviedo siempre he estado vinculada al barrio por distintos motivos. Es un barrio que conozco bien, que he visto evolucionar y que ha pasado por momentos muy distintos, especialmente desde la marcha del Hospital.

-¿Cómo y cuándo le plantean la propuesta de la alcaldía de barrio?

-La propuesta surge desde el Ayuntamiento, en el actual mandato, como una forma de reforzar la comunicación directa con los vecinos. Se me plantea tras valorar mi conocimiento del barrio y mi implicación desde siempre, en asuntos de carácter social.

-¿Le cogió por sorpresa?

-En cierto modo sí, porque es una responsabilidad importante, pero también la asumí como una oportunidad de servicio público, de cercanía, y sobre todo de aprender de las personas a través de la escucha.

-¿Cuáles fueron las principales motivaciones para aceptar?

-Las personas, y la voluntad de contribuir a mejorar el barrio. He tenido la suerte de conocer a personas que ponen todo de su parte para ayudar a los demás. El Cristo es un barrio solidario, activo, es un barrio con valores y necesita atención, planificación y diálogo constante. La situación con los terrenos del antiguo Hospital nos está dejando muy desgastados.

-¿Qué características o rasgos distinguen al Cristo de otros barrios de Oviedo?

-El Cristo es un barrio muy marcado por su pasado sanitario y universitario, con una población diversa y una fuerte vida vecinal. Tiene una ubicación estratégica por el tema de las comunicaciones, y sobre todo, mucho potencial urbanístico y social.

-¿Cuál es su modus operandi para conocer las peticiones o inquietudes vecinales?

-La escucha activa es fundamental, el contacto directo con los vecinos en la calle, el recorrer el barrio, y la atención a través de los canales municipales y coordinación constante con los servicios del Ayuntamiento.

-¿Cuáles son, a su juicio, las necesidades más apremiantes en El Cristo?

-Una solución e intervención inmediata para los espacios del antiguo HUCA. Desde el año 2014 el espacio ha estado en desuso. A lo largo de este tiempo ha sido una gran dejadez y una irresponsabilidad por parte de la Administración, y somos los vecinos los que de una manera constante estamos sufriendo esa dejadez.

-¿Y cuáles son las reivindicaciones o peticiones vecinales que más se repiten?

-Las peticiones más demandadas son las relacionadas con limpieza, seguridad, tráfico, zonas verdes, equipamientos y, sobre todo, el problema relacionado con el futuro del antiguo complejo hospitalario y su impacto en el barrio.

-El Cristo junto a Buenavista son las zonas más afectadas por la marcha del Hospital hace ya más de una década. ¿Hubo un exceso de pasividad ante el actual escenario de total abandono del antiguo complejo hospitalario?

-Por supuesto, no me cabe la menor duda, no hubo planificación. Es evidente que la situación se ha prolongado demasiado en el tiempo y que las decisiones y actuaciones no llegan a tiempo. La vida de las personas puede más que el papeleo, y las decisiones de sillones, sin patear la calle, en numerosos casos, no son las decisiones acertadas porque no se ve, ni se escucha a las personas que sufren y lidian a diario con el problema. Tenemos que aprender de los errores y trabajar para que ese espacio tenga por fin un uso que beneficie a la ciudad y al vecindario.

-¿Cómo valora la llegada de una universidad privada al complejo del Calatrava?

-Es un proyecto que supone actividad, vida y recuperación de espacios y es complementario a la actual demanda universitaria que existe en Asturias. Desde las instituciones debemos crear sinergias, y todo lo que sea sumar con otros, desde el rigor y el diálogo es positivo.

-¿Qué es, para usted, lo mejor de El Cristo?

-Su gente, sin duda. Es un barrio con un fuerte sentimiento de comunidad, profundamente enraizado en Oviedo, lleno de vida y de comercio que debemos potenciar. Un barrio solidario, en el que conviven personas de todas las edades, con un gran potencial y ganas de seguir creciendo y mejorando. Una zona con identidad propia, pero al mismo tiempo conectada con el resto de los barrios de Oviedo.

-¿Y lo más mejorable?

-La falta de definición urbanística durante muchos años y el deterioro de los espacios del antiguo HUCA. El Cristo tiene un enorme potencial que debe materializarse con planificación, y trabajo conjunto.