La parroquia de San Isidoro, en Oviedo, homenajea al padre Poveda, el santo «que creía en la educación para salir de la pobreza»

El padre san Pedro Poveda, el fundador de la Institución Teresiana, ya está presente para siempre en la iglesia de San Isidoro el Real. El que fuera canónigo en Covadonga casi tres décadas antes de caer asesinado en los primeros días de la Guerra Civil en Madrid, fue canonizado por Juan Pablo II en 2003 y desde este domingo una de sus reliquias ya reposa en el templo ubicado en la plaza del Ayuntamiento, donde será entronizada en los próximos días.

El párroco de San Isidoro el Real, José Luis Alonso Tuñón, solicitó tiempo atrás una reliquia auténtica del padre Poveda a la Institución Teresiana por la estrecha vinculación de este religioso y pedagogo con Asturias y por la relación de la parroquia con las Teresianas, que tuvieron un colegio en la calle Campomanes, donde hoy está la sede la ONCE. Además, el párroco también tiene lazos afectivos con las monjas teresianas, que eran las encargadas de atender a los seminaristas en Covadonga.

La concesión por la superior de la Institución Teresiana fue fechada en septiembre de 2024, pero la reliquia no llegó hasta la tarde del pasado sábado, lo que obligó a acelerar los preparativos en el templo para su presentación en la misa dominical del mediodía.

Luis Manuel Alonso, el Hermano Mayor de la Real Cofradía del Santo Entierro, fue el encargado de leer la presentación de la reliquia, materia cerebral de san Pedro Poveda, ante los fieles que prácticamente llenaban San Isidoro. «Sus palabras antes de ser fusilado en el hoy conocido como cementerio de la Almudena fueron: Soy sacerdote de Cristo», señaló Alonso, quien detalló la profunda relación del santo, volcado en la educación y la labor social, con la diócesis de Oviedo. «En 1906 fue nombrado canónigo de la basílica de Santa María la Real de Covadonga, allí comienza un proyecto para preparar profesores cristianos laicos, nace de esta manera lo que hoy conocemos como Institución Teresiana». Luego entre 1911 y 1914 creó en Oviedo la primera «Academia», un centro de apoyo para la formación de maestros y maestras. «Está convencido de que la educación es la llave para salir de la pobreza», apuntó Alonso. «Damos gracias a Dios por tener entre nosotros la reliquia de un sacerdote que antepuso su condición de tal a cualquier miedo a la muerte», manifestó el párroco Alonso Tuñón, quien hizo mención a la acogida que durante años realizó la parroquia de San Isidoro a la Institución Teresiana «con su innegable labor educativa».

La reliquia será entronizada en los próximos días bajo el altar de la Santina que hay en la iglesia San Isidoro como recordatorio y homenaje a la presencia del santo Poveda en Covadonga en sus años de juventud.