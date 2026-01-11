Estas son las claves del récord de viajeros registrado por el bus urbano de Oviedo, según los usuarios

«Utilizo el autobús de forma habitual. Es la mejor opción para trasladarme por la ciudad», afirma Alejandra Matthei en la parada de la calle Uría situada frente al Campo San Francisco. Lleva dos años residiendo en Oviedo, aunque es natural de Chile, donde los autocares urbanos «no tienen tanta comodidad y solo se puede pagar con efectivo», indica. Matthei, que espera al autobús junto a su hijo Tomás y su amigo Nicolás Mackay, destaca la «buena situación de los vehículos» y que muchos de los que circulan por las calles son eléctricos. El óptimo estado de la flota de autobuses urbanos de Oviedo, la red que se extiende por numerosas zonas y núcleos y el precio, con la tarjeta Conecta y la gratuidad para los trayectos que hacen los menores, son aspectos destacados por los usuarios habituales del transporte público, que en 2025 batió el récord de viajeros, con 16,28 millones, con cerca de millón y medio más que en el año anterior.

La existencia de un bono de transportes para menores, que es gratuito y fue implantado por el Ayuntamiento en enero de 2020, es una de las medidas que los viajeros consideran que es positiva y que contribuye a aumentar el número de usuarios del bus urbano. Abarcaba en su primera etapa de los 4 a los 12 años y se extendió, posteriormente, hasta los 17 años.

«Ese bono gratuito lo pude utilizar en su momento, durante varios años», indica la joven Inés Mirantes. Una medida que elogia también Alejandra Matthei: «Es muy positiva». «Uso mucho el transporte público desde hace años y es muy cómodo», traslada Mirantes, con la tarjeta Conecta, que permite viajar en autobús y cercanías por la región de forma ilimitada sin pagar más de 30 euros al mes, en la mano. «Para moverse por la ciudad es mejor que el coche», añade. Del autobús urbano, servicio que presta TUA, Tomás Reinares destaca la «buena red» implantada. «Hay un buen servicio, con buenos horarios y con buenos autobuses», señala el ovetense, que utiliza frecuentemente, y desde hace años, el servicio de transporte público urbano. «A no ser que tenga que llevar peso opto por el autobús, que recorre gran parte de la ciudad», afirma.

Reinares remarca el «precio asequible» de los billetes y la puntualidad como dos puntos a favor que pueden explicar este incremento de viajeros récord que se ha registrado en 2025. Hasta entonces la cifra más alta correspondía al año 2007, en el que se rozaron los 16 millones de usuarios.

«Utilizo el bus con frecuencia y es cómodo, con vehículos en buen estado y por poner un pero, en ocasiones las pantallas que llevan están averiadas», señala Nicolás Mackay en la parada de Uría sur, en la que los viajeros esperan por alguna de las seis líneas de autobuses que se detienen en ese punto, frente al Campo San Francisco. Miguel González hace hincapié en la posibilidad de «hacer transbordo y no tener que pagar de nuevo». Es un usuario habitual desde hace años del transporte público, por el que se decantan numerosos usuarios, considera, ante las «dificultades para aparcar» en ciertas zonas y «por economía». González considera que «se debería valorar la habilitación de más servicios» en determinados momentos.

Las cifras

Dos de las dieciséis líneas del transporte urbano acumulan cerca de la mitad (el 46%) de los viajeros. Ambas conectar el campus del Cristo con dos enclaves de Siero. Son la línea C, que sale de las facultades y llega a Lugones y que han utilizado durante el pasado año 4.386.475 viajeros, y la H, que tiene como punto de inicio la calle Serrano y de destino Parque Principado. En esta última se desplazaron 3.117.705 usuarios durante todo el ejercicio.

La línea E, con un recorrido desde Las Campas, ocupa el tercer lugar en número de viajeros, con 2.439.444 billetes vendidos en 2025. El trayecto que une dos complejos sanitarios, el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) y el Hospital Monte Naranco (F) registró 1.387.923 usuarios, seguido muy de cerca, con 1.377.619, por la línea D, que conecta las Facultades de El Cristo con Parque Principado.