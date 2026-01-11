Un stand con la forma de Santa María del Naranco, apuesta de Oviedo para conquistar al turista en Fitur

Oviedo aspira a acaparar los focos en Fitur y es por eso que este año redobla su apuesta con una puesta en escena en la que mezclará identidad, ambición y futuro. La capital asturiana acudirá a la Feria Internacional de Turismo, que se celebrará en Madrid del 21 al 25 de enero, con un stand concebido como una versión contemporánea de Santa María del Naranco, icono del Prerrománico y uno de los grandes símbolos patrimoniales de la ciudad.

La propuesta servirá para proyectar a Oviedo como Origen del Camino Primitivo, como candidata a Capital Europea de la Cultura 2031 y como Ciudad Europea del Deporte, además de reforzar su posicionamiento como destino urbano de referencia en el norte de España. El expositor quiere funcionar como una carta de presentación integral, capaz de resumir en pocos metros cuadrados una estrategia turística y cultural que mira tanto a viajeros como congresistas.

La ciudad mantiene así una línea de continuidad iniciada en 2021, cuando decidió dar el salto a Fitur con stand propio. Desde entonces, la presencia ovetense ha ido ganando peso y visibilidad edición tras edición, hasta alcanzar el pasado año una cifra de más de 25.000 visitantes. Para esta nueva cita en Madrid, con una propuesta más ambiciosa y reconocible, el objetivo es superar ese listón y consolidar el espacio de Oviedo como uno de los focos del pabellón.

El expositor, diseñado por la empresa Neozink, se articula en dos alturas para ganar presencia y convertirse en un hito identificable desde cualquier punto del recinto. Su concepto es el de un puente temporal: las formas de madera y las proporciones evocan el monumento del siglo IX del Naranco, mientras que las pantallas, la iluminación y los contenidos digitales miran de lleno al siglo XXI y a las aspiraciones de la ciudad.

Esa síntesis entre tradición y modernidad se refleja también en el discurso institucional. Según explicó el concejal de Turismo, Alfredo García Quintana, el stand «aúna Santa María del Naranco, como el Prerrománico Patrimonio de la Humanidad con la imagen de la marca turística del Principado, el Paraíso Natural». La idea es que Oviedo se identifique de un solo vistazo, tanto por su legado histórico, su entorno y su calidad de vida.

La candidatura a la capitalidad cultural es uno de los ejes vertebradores del relato. El stand se presenta como una plataforma para explicar una ambición colectiva: la de una ciudad que quiere situarse en el mapa cultural europeo a partir de su historia, su patrimonio y su tejido creativo. La elección de Santa María del Naranco como símbolo resume esa voluntad de trascender.

Una terraza, seis grandes pantallas y Mafalda para captar turistas

El mensaje, sin embargo, va más allá de la cultura. Oviedo también aprovechará la feria para reivindicarse como Origen del Camino, continuando con la senda de intentar sacar partido a su papel como punto de partida del Camino Primitivo la ruta jacobea más antigua, así como de la distinción de Ciudad Europea del Deporte 2025, un reconocimiento que refuerza su perfil activo y saludable. Ambos sellos estarán integrados en la narrativa del stand y en su propia imagen, especialmente en la terraza superior, coronada por un gran rótulo visible desde la distancia.

La planta baja del expositor se concibe como un auténtico espacio vivo. Seis pantallas integradas en la arquitectura permitirán proyectar de forma dinámica la oferta cultural, deportiva, gastronómica y comercial de la ciudad, adaptando los contenidos al tipo de público y al momento del día. En el área de presentaciones, un fondo escenográfico presidido por la Catedral aportará solemnidad a los actos institucionales y a los encuentros con profesionales del sector.

Como guiño cercano, la figura de Mafalda volverá a sentarse en su banco dentro del stand, invitando a los visitantes a hacerse una foto y a compartirla en redes sociales. La interacción es otro de los pilares de la propuesta. La ciudad comenzará en Fitur a promocionar el eclipse solar de 2026, un acontecimiento del que Oviedo será protagonista, con juegos digitales, un concurso de preguntas y un photocall que potenciará el impacto en el mundo virtual.

El segundo nivel del stand, una terraza superior multiusos, se ha diseñado como un espacio más privado y funcional para reuniones con turoperadores, encuentros profesionales y entrevistas de prensa, equipado con conexión a internet de alta capacidad y mobiliario cómodo. Todo el conjunto se ha concebido bajo criterios de sostenibilidad y accesibilidad, con madera certificada, iluminación led y elementos reutilizables. Con este despliegue, Oviedo quiere demostrar en Fitur que es una ciudad con historia, pero también con futuro.