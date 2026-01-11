Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas

El casco histórico de Oviedo fue escenario en la madrugada del domingo de un violento suceso que ha vuelto a encender las alarmas de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Un joven de 24 años tuvo que ser trasladado de urgencia al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser hallado herido por una patrulla de la Policía Nacional en la calle Santa Ana, a escasos metros de la Catedral.

El herido fue localizado poco antes de las seis de la mañana tendido en el suelo y sangrando de forma abundante por una herida en el abdomen. Fueron los agentes policiales que suelen merodear por la zona de copas del Antiguo durante los fines de semana y que previamente habían sido alertados sobre una posible pelea en la calle Mon, las que dieron con él tras recibir un aviso por una posible agresión con arma blanca a la puerta del Museo de Bellas Artes. En el entorno inmediato se localizaron restos de sangre, aunque no se halló ningún arma.

Una UVI móvil se desplazó de inmediato al lugar y, tras estabilizarlo, procedió a su traslado al HUCA, donde el varón, de origen magrebí, permanece ingresado bajo supervisión médica. Pese a la gravedad de la lesión, el joven se encontraba consciente en el momento de ser atendido.

Las primeras investigaciones apuntan a que el apuñalamiento se produjo tras un enfrentamiento con un grupo de varias personas —dos o tres varones y una mujer también magrebís— que abandonaron la zona tras el ataque. Un testigo presencial afirmó haber visto cómo uno de los integrantes del grupo agredía directamente al joven antes de huir del lugar. Entre los datos aportados figura que uno de los implicados podría llevar un chaquetón azul oscuro.

En un primer momento se manejaron distintas hipótesis sobre la identidad de los agresores, pero la Policía Nacional trabaja ahora con la descripción de ese pequeño grupo, sin que por el momento conste que se hayan practicado detenciones. El propio herido pudo facilitar algunos datos a los agentes pese a su estado.

Los investigadores han tratado de recabar imágenes de las cámaras de seguridad situadas en la confluencia de Santa Ana con Mon y Canóniga, una de las zonas clave del Antiguo, así como otros dispositivos desplegados por el Ayuntamiento para vigilar el barrio. También se ha contactado con la empresa adjudicataria del mantenimiento de las cámaras para pedir colaboración en la búsqueda de imágenes que puedan arrojar luz sobre lo ocurrido.

El suceso se produjo en una noche de gran afluencia en el casco histórico, coincidiendo con la llegada masiva de aficionados del Real Betis desplazados a Oviedo por el partido disputado en el Carlos Tartiere. Bares y calles presentaban un ambiente muy animado, sin que se registraran otros incidentes de gravedad, aunque el apuñalamiento ha reavivado la preocupación por la seguridad en las horas punta del ocio nocturno, especialmente entre los residentes del barrio.

La Policía mantiene abiertas todas las líneas de investigación para identificar a los responsables y esclarecer si el ataque fue consecuencia de una pelea previa o de una agresión directa en plena vía pública. Mientras tanto, el joven herido continúa ingresado, pendiente de evolución.