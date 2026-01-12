Alarma en el centro de Oviedo: un incendio obliga a movilizar a varios vehículos de bomberos

El centro de Oviedo ha comenzado este lunes con un notable sobresalto tras activarse varias alarmas debido a un incendio registrado en un edificio de la calle del Rosal. Un amplio despliegue de bomberos ha generado un gran revuelo en la parte baja de esta vía desde las 9.30 horas, llamando la atención de numerosos viandantes y vecinos de la zona.

La llegada de varios vehículos de emergencia hizo que muchos curiosos se detuvieran para tratar de averiguar qué estaba ocurriendo. El origen del operativo fue un incendio localizado en el cuadro eléctrico del portal número 6 de la calle del Rosal, detectado por el personal de la tienda Tejidos El Mundo, cuando una densa humareda comenzó a colarse en sus instalaciones.

“No pensábamos que iba a armarse tanto lío”, comentaban los empleados del establecimiento mientras observaban desde la calle cómo los bomberos accedían al portal contiguo para localizar el foco del incendio y sofocar las llamas. Aunque no se han registrado heridos, el fuego podría haber causado daños en la instalación eléctrica del edificio.

En estos momentos, los equipos de emergencia continúan con las labores de extinción y ventilación, lo que ha obligado a cortar la calle al tráfico, provocando alteraciones en la circulación de esta céntrica zona de la ciudad.