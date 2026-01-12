Qué es la cistitis, tipos y causas
Se trata de una inflamación de la vejiga, casi siempre por infección bacteriana, que puede presentarse como cistitis aguda, recurrente o intersticial, con dolor y aumento de la frecuencia urinaria
¿Sabes qué es la cistitis? Según el urólogo asturiano Alberto Sánchez Trilla, «básicamente consiste en una inflamación de la vejiga urinaria generalmente causada por una infección bacteriana».
La cistitis, apunta, se encuadra dentro de las infecciones del tracto urinario (ITU), siendo una condición medica importante que puede tener un impacto significativo en la calidad de vida de quienes la padecen.
Según indica el profesional asturiano, puede afectar a personas de todas las edades», siendo mas frecuente en mujeres «debido a su anatomía (uretra mas corta)».
«La causa principal de la cistitis es la infección por bacterias, siendo la E. coli la responsable en la mayoría de los casos, la cual es un miembro de la familia de las enterobacteriáceas, formando parte de la microbiota del tracto gastrointestinal de los animales homeotermos», indica Sánchez Trilla. «Además de las infecciones bacterianas, las cistitis también pueden originarse por factores no infecciosos (irritación química, el uso de ciertos productos de higiene, tratamientos médicos, radioterapia o la cistitis intersticial».
Los síntomas mas frecuentes , desvela, son dolor o ardor al orinar, aumento de la frecuencia miccional (polaquiuria), sensación constante de querer orinar, orina con sangre ocasional y cursando sin fiebre.
Destaca también que la cistitis aguda es la forma mas común, su inicio es repentino y con síntomas intensos.
Po su parte, la cistitis recurrente «se presenta como episodios repetidos, a menudo debido a la persistencia de los factores predisponentes», y la cistitis intersticial, «también conocida como síndrome de vejiga dolorosa, de causa desconocida, tiene como síntomas dolor pelviano, aumento de la frecuencia miccional, nicturia y urgencia». Según destaca, las mujeres pueden experimentar dolor en la vulva o en la vagina y los hombres en el escroto, testículos o en el pene.
El diagnostico de este tipo de cistitis es generalmente por exclusión. «Básicamente deben descartarse una infección urinaria, un cáncer de vejiga y presentar los síntomas descritos durante al menos seis semanas», concluye..
