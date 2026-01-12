Grave agresión en Oviedo: el joven hallado herido en el Antiguo recibió tres puñaladas en el abdomen

El joven trasladado en la madrugada del domingo al HUCA tras aparecer apuñalado y desangrándose en la calle Santa Ana había recibido tres puñaladas en el abdomen, según explicaron fuentes del caso a partir de la información comunicada en un primer momento por los efectivos que se encontraron al varón tirado en las inmediaciones de la entrada al Museo de Bellas Artes de Asturias. La Jefatura Superior de la Policía Nacional en Asturias mostró este lunes su cautela respecto a un suceso del que se limitó a indicar que «está en fase de investigación», a la espera de que se puedan concretar responsabilidades y reconstruir con precisión lo ocurrido en el casco histórico de Oviedo.

El herido, de 24 años y de origen magrebí, fue localizado poco antes de las seis de la mañana por una patrulla que había sido alertada previamente de una posible pelea en la cercana calle Mon. Cuando los agentes llegaron a Santa Ana encontraron al joven consciente, aunque con abundante pérdida de sangre, por lo que solicitaron de inmediato una UVI móvil que procedió a estabilizarlo y a trasladarlo al HUCA, donde permanece ingresado, sin que haya trascendido más información sobre su estado. En el entorno se hallaron restos de sangre, pero no se localizó el arma utilizada en la agresión.

Las primeras informaciones recabadas por la Policía apuntan a que el ataque pudo producirse tras un enfrentamiento con un pequeño grupo compuesto por dos o tres varones y una mujer, también de origen magrebí, que fueron vistos abordando al joven en la calle Mon minutos antes de que fuera hallado malherido. Un testigo aseguró haber observado cómo le asestaban las cuchilladas antes de huir, y se facilitó una descripción parcial en la que figuraba un posible chaquetón azul oscuro.

Los investigadores tratan ahora de identificar a los presuntos autores y no descartan ninguna línea, a la espera de revisar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad situadas en la confluencia de Santa Ana con Mon y Canóniga, así como otros dispositivos municipales instalados en el Antiguo. También se ha solicitado la colaboración de la empresa encargada del mantenimiento de estos sistemas para recuperar grabaciones que puedan arrojar luz sobre los movimientos del grupo en los momentos previos y posteriores a la agresión.

Desde la Jefatura Superior se insistió en que la investigación continúa abierta y que se están analizando todas las pruebas disponibles, incluidas las manifestaciones del propio herido, que pudo aportar algunos datos pese a su estado. Por el momento no se han practicado detenciones y la Policía pide prudencia mientras se esclarece si se trató de una pelea previa que degeneró o de una agresión directa en plena vía pública.

Buenismo

En el plano político, el grupo municipal de Vox difundió este lunes un comunicado en el que vinculó el episodio de violencia con lo que considera un deterioro de la seguridad en el concejo. Su portavoz, Sonsoles Peralta, afirmó que el suceso confirma, a su juicio, «los efectos de años de políticas buenistas y de negación del problema por parte del PP y de la izquierda», a quienes acusa de renunciar a ejercer autoridad y aplicar tolerancia cero. Vox reclamó refuerzos policiales, más medios para los agentes y medidas firmes en materia de inmigración, al tiempo que expresó su apoyo a los efectivos que intervinieron. n