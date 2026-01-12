Un Guion para estrechar lazos entre los veteranos de la Guardia Civil y Oviedo

Los veteranos de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas estrecharon ayer los lazos con el Ayuntamiento de Oviedo mediante la entrega de un Guion, que es el estandarte de los militares veteranos y del Instituto Armado. El acto contó con la presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y de varios integrantes de esta asociación, encabezada por su presidente, el coronel retirado Fermín Olay. Este colectivo, de ámbito nacional, cuenta en Asturias con 330 miembros.

«Defendiendo se mellaron», reza el Guion de la Real Hermandad de Veteranos de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en Asturias , protagonista del acto de entrega, que ha tenido lugar este lunes en el consistorio ovetense. Un lema que refleja la voluntad de servicio a costa del propio desgaste de los integrantes de las fuerzas armadas. El alcalde Canteli, en su calidad de anfitrión del acto, manifestó «el honor que supone para el ayuntamiento de Oviedo hacer entrega del estandarte en reconocimiento a los valores y la entrega de los veteranos militares y de la Guardia Civil».

El coronel Fermín Olay declaró en su breve discurso de aceptación que «recibir este Guion de manos del Ayuntamiento de la capital del Principado es una muestra clara de agradecimiento institucional hacia los veteranos y refuerza los lazos históricos de respeto, cercanía y colaboración entre la ciudad y quienes hemos dedicado nuestra vida al servicio público y a la defensa de los valores constitucionales».

El presidente de esta asociación de veteranos quiso realizar un agradecimiento expreso a «que esta donación proceda del Ayuntamiento de Oviedo» y pidió al alcalde Canteli que lo haga extensivo «a la Corporación municipal por haber hecho posible esta donación, que quedará para siempre vinculada a la historia y a la memoria de nuestra Real Hermandad».

El coronel Fermín Olay destacó que el Guion «no es un simple elemento ornamental; es el símbolo que encarna la identidad, la historia y el espíritu de la institución que representa».