Un Guion para estrechar lazos entre los veteranos de la Guardia Civil y Oviedo

«Esta donación quedará para siempre vinculada a la historia y a la memoria de nuestra Real Hermandad», afirma su presidente, el coronel Fermín Olay

Por la izquierda, el capellán castrense, Juan Luis García; Jesús Pina; Esmeralda Nuño; Fermín Olay; Ángel Albarracón con el Guión; Alfredo Canteli,; Juan Villalba y Cesáreo Suárez, en el salón de plenos municipal.

Juan A. Ardura

Oviedo

Los veteranos de la Guardia Civil y de las Fuerzas Armadas estrecharon ayer los lazos con el Ayuntamiento de Oviedo mediante la entrega de un Guion, que es el estandarte de los militares veteranos y del Instituto Armado. El acto contó con la presencia del alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, y de varios integrantes de esta asociación, encabezada por su presidente, el coronel retirado Fermín Olay. Este colectivo, de ámbito nacional, cuenta en Asturias con 330 miembros.

«Defendiendo se mellaron», reza el Guion de la Real Hermandad de Veteranos de la Guardia Civil y las Fuerzas Armadas en Asturias , protagonista del acto de entrega, que ha tenido lugar este lunes en el consistorio ovetense. Un lema que refleja la voluntad de servicio a costa del propio desgaste de los integrantes de las fuerzas armadas. El alcalde Canteli, en su calidad de anfitrión del acto, manifestó «el honor que supone para el ayuntamiento de Oviedo hacer entrega del estandarte en reconocimiento a los valores y la entrega de los veteranos militares y de la Guardia Civil».

El coronel Fermín Olay declaró en su breve discurso de aceptación que «recibir este Guion de manos del Ayuntamiento de la capital del Principado es una muestra clara de agradecimiento institucional hacia los veteranos y refuerza los lazos históricos de respeto, cercanía y colaboración entre la ciudad y quienes hemos dedicado nuestra vida al servicio público y a la defensa de los valores constitucionales».

El presidente de esta asociación de veteranos quiso realizar un agradecimiento expreso a «que esta donación proceda del Ayuntamiento de Oviedo» y pidió al alcalde Canteli que lo haga extensivo «a la Corporación municipal por haber hecho posible esta donación, que quedará para siempre vinculada a la historia y a la memoria de nuestra Real Hermandad».

El coronel Fermín Olay destacó que el Guion «no es un simple elemento ornamental; es el símbolo que encarna la identidad, la historia y el espíritu de la institución que representa».

Un Guion para estrechar lazos entre los veteranos de la Guardia Civil y Oviedo

Una sola gota de sangre para detectar cáncer: este es el proyecto europeo en el que participa un equipo de investigadores de Oviedo

El barrio ovetense de la época yeyé, donde se casaron los padres de la reina Letizia, espera tiempos mejores tras la marcha del Hospital

El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma

Vox vincula los problemas de seguridad en Oviedo a las políticas "buenistas" del PP y de los grupos de izquierdas

Vox Oviedo exige la reparación "inmediata" de los accesos a los Jardines de La Rodriga

El PSOE acusa al alcalde de Oviedo de "poner en riesgo" la candidatura a Capital Europea de la Cultura con los planes de derribo de la marquesina de la Fábrica de Gas

Oviedo cerró un gran 2025 en lo económico: 400 parados menos y 20 empresas más

