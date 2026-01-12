El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma

El Hotel NH Principado de Oviedo, uno de los establecimientos con más solera de la capital asturiana, cerrará sus puertas durante seis semanas a partir de las tres de la tarde de este lunes para someterse a una profunda reforma que modernizará sus instalaciones y su imagen exterior. El histórico hotel, inaugurado en 1937, volverá a recibir clientes a finales de febrero o principios de marzo, aunque las obras continuarán hasta finales de mayo, compatibilizándose con la actividad turística.

La actuación, que supondrá una inversión cercana al millón de euros, afectará a unos 450 metros cuadrados de superficie y permitirá renovar materiales, mejorar los sistemas térmicos y actualizar el equipamiento general del establecimiento. Uno de los cambios más visibles será la transformación de la fachada principal, con la creación de un nuevo acceso lateral que dará mayor protagonismo al hotel desde la calle San Francisco, situándolo “en primera línea” del entorno urbano y mejorando su visibilidad y luminosidad.

Infografia de cómo quedará la entrada del Hotel tras la reforma. / LNE

La propiedad del inmueble corresponde desde 1984 a la sociedad Hoteles y Turismo del Principado, S.A.U., integrada en el grupo asturiano Plenus, que también gestiona hoteles en San Pedro de Alcántara (Málaga), el barrio madrileño de Chamberí y el NH Herencia Rioja de Logroño. El establecimiento ovetense está operado por el grupo NH desde 1990.

El cierre temporal comenzó tras la salida del último huésped y se prolongará hasta la primera semana de marzo, momento en el que el hotel reabrirá parcialmente mientras continúa la ejecución de las obras, que corren a cargo de la empresa asturiana Esfer. El objetivo de la propiedad es adaptar el hotel a los estándares actuales de confort y eficiencia energética sin perder la esencia de un edificio por el que han pasado algunas de las personalidades más relevantes del siglo XX.

El NH Principado cuenta actualmente con 90 habitaciones y ostenta la categoría de cuatro estrellas desde la reforma integral realizada entre 2016 y 2017, que permitió modernizar el complejo y elevar su clasificación. En 2024 el hotel registró una ocupación media del 77%, lo que confirma su peso dentro de la oferta turística de Oviedo.

A lo largo de casi nueve décadas de historia, el Principado ha sido mucho más que un hotel. Inaugurado en los difíciles años de la posguerra, pronto se convirtió en punto de encuentro de la vida social, cultural y política de la ciudad. Por sus habitaciones y salones pasaron figuras como Alejandro Casona, Montserrat Caballé, Mario del Monaco o Gianna D’Angelo; actores como José Isbert o Raf Vallone; toreros como El Cordobés; políticos como José María Gil Robles o Pedro Sainz Rodríguez; e incluso el presidente argentino Juan Domingo Perón. La esposa de Francisco Franco, Carmen Polo, tenía además una suite permanentemente reservada cuando visitaba su ciudad natal.

Situado frente a la sede histórica de la Universidad de Oviedo, el Principado mantiene un vínculo estrecho con la vida urbana de la capital, lo que lo ha convertido en una auténtica institución ovetense. La reforma ahora en marcha pretende garantizar que ese legado continúe en el futuro, combinando tradición e innovación en uno de los hoteles más emblemáticos de Asturias.