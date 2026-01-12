¡Qué mañana la de Reyes de 2001 en Oviedo!, cuando el Gallo hizo de oro al Cristo

El sorteo de la lotería del Niño del año 2001 ha quedado grabado en la memoria colectiva del Cristo. La primera mañana de Reyes del siglo XXI regó de millones el barrio. Nada menos que 8.400 millones de pesetas (algo más de 50 millones de euros) muy repartidos entre el vecindario, a razón de 24 millones de pesetas por décimo, correspondientes al Gordo del Niño, que vendió la administración «El Gallo de Oro».

La lluvia de millones fue tal que los bancos abrieron el día del sorteo, festividad de Reyes y sábado, y también el día después, el domingo, a la caza del décimo premiado. «El barrio huele a dinero», confesaban los vecinos. Mientras, la administración del BBVA situada justo al lado de la administración de lotería que dio aquel Gordo, anunciaba en un cartel improvisado a mano intereses «muy altos» del 6,25 por ciento por los millones de los décimos agraciados. Todo valía para captar la liquidez inmediata que llegó de la mano del número 60.527, vendido por la administración que regentaba Dolores Lillo.

La vigilia bancaria de aquel fin de semana de Reyes se tradujo en resultados inmediatos para la cuenta de resultados de dos las agencias del barrio, que en aquellas 48 horas fueron capaces de amarrar nada menos que casi 1.200 de los 8.400 millones llovidos de sopetón sobre un barrio que ya pensaba en comprar pisos en el futuro Montecerrao y también coches, los primeros destinos confesados para el premio del Niño. De aquella, un piso de 80 metros, con plaza de garaje y trastero costaban la zona sobre los 42 millones de pesetas (cantidad equivalente a unos 252.000 euros, aproximadamente).La venta de pisos en El Cristo y zonas vecinas cotizaba al alza, el traslado del Hospital Universitario por la construcción del nuevo HUCA aún estaba lejano y los primeros edificios de la nueva urbanización de Montecerrao ya estaban más cerca, para empezar a ser realidad en la primera década del siglo XXI.

Protesta en el cruce de la avenida del Cristo con las calles Álvaro Flórez Estrada y Guillermo Estrada, contra las contribuciones especiales del Ayuntamiento, en febrero de 1992. / LNE

Tres décadas antes, en los primeros meses de 1992, los vecinos del barrio del Cristo salieron a la calle para movilizarse contra las contribuciones especiales que el Ayuntamiento reclamaba por las obras de mejora de aceras y nueva urbanización en varias calles de la zona. Una reivindicación que encabezó entonces la asociación de vecinos Cristo-Buenavista. A dos décadas antes, febrero de 1971, se remontan las primeras actuaciones de asfaltado en el tramo más alto de la avenida del Cristo, el que conduce al santuario de las Cadenas. Un lugar especialmente señalado por lo populoso de sus romerías, que congregaban en este alto de Oviedo a riadas de personas para la fiesta que ponía el broche a las celebraciones de San Mateo.

Primeras obras de urbanización en el tramo alto de la avenida del Cristo, en febrero de 1971. / LNE

Una de las señas de identidad del Cristo fue la implantación en distintas fases del campus universitario.La primera facultad en construirse fue la de Medicina, cuya primera promoción se graduó en 1975, luego en los años ochenta se levantaron las facultades de Geografía e Historia y Económicas, en la parte más alta del barrio, por encima de las instalaciones deportivas del Cristo y en las inmediaciones de los depósitos de agua y de la estación meteorológica de Oviedo, una de las más antiguas del país, que comenzó a funcionar en 1972.

Obras para la construcción del aparcamiento en el campus del Cristo. / LNE

En una fase posterior, ya en la década de los años noventa, se construyó el nuevo aulario a donde se trasladaron los estudios de la facultad de Derecho que hasta entonces había estado en el Edificio Histórico de la Universidad. El campus del Cristo lleva casi cuarenta años siendo escenario de las pruebas de la selectividad para los jóvenes ovetenses que concluyen sus estudios de secundaria.