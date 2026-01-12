Oviedo cerró 2025 consolidando la senda de descenso del paro iniciada tras el fin de la pandemia y con un tejido empresarial ligeramente más amplio que el de un año antes. La capital asturiana terminó diciembre con 10.408 personas inscritas en las listas del paro registrado, 404 menos que en el mismo mes de 2024, cuando la cifra se situaba en 10.812. El descenso permite a la ciudad volver a rebajar un listón a niveles inéditos desde 2008 y confirma una tendencia sostenida de creación de empleo, que coincide en el tiempo con la suma de 20 empresas más que hace un año en el municipio.

Oviedo cerró un gran 2025 en lo económico: 400 parados menos y 20 empresas más

Los datos oficiales del Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias (SEPEPA) y del Instituto Nacional de Estadística (INE) reflejan que la mejora fue generalizada por género. El paro masculino bajó de 4.439 a 4.270 personas, mientras que entre las mujeres el recorte fue de 6.373 a 6.138. En términos relativos, la estructura del desempleo sigue siendo similar, con un mayor peso femenino, pero ambas curvas se mueven en la misma dirección.

La lectura por sectores también dibuja un panorama homogéneo de descenso. El grueso del paro sigue concentrado en los servicios, que aun así pasó de 8.154 desempleados a 7.929, casi 225 menos. La industria redujo sus parados de 604 a 567 y la construcción de 690 a 658, mientras que agricultura y pesca bajaron de 120 a 110. Incluso el colectivo sin empleo anterior, tradicionalmente uno de los más difíciles de absorber, registró una caída relevante, de 1.244 a 1.144 personas. Es una señal de que parte de quienes se incorporaban por primera vez al mercado laboral o llevaban largos periodos fuera de él lograron engancharse a alguna actividad.

Por edades, la evolución fue mayoritariamente positiva, aunque con una pequeña sombra en el tramo más joven. Los menores de 20 años pasaron de 186 a 188 parados, un aumento mínimo pero significativo porque rompe la tendencia general. En cambio, los grupos centrales de edad fueron los que más notaron la mejora. Entre los 40 y 44 años el paro bajó de 1.134 a 1.038 personas y entre los 45 y 49 de 1.409 a 1.254. También entre los mayores de 59 años se registró un ligero descenso, de 1.940 a 1.902, un dato relevante en una franja de edad especialmente vulnerable.

El análisis por nivel de estudios introduce, sin embargo, un matiz que empieza a preocupar a los técnicos. Mientras el desempleo de las personas con menor cualificación siguió bajando —los parados con solo educación primaria pasaron de 2.121 a 1.954 y los de primera etapa de secundaria de 4.294 a 4.101—, en los niveles formativos altos la tendencia fue la contraria. Los inscritos con FP Superior aumentaron de 749 a 810 y los titulados universitarios y de máster de 426 a 512. El mercado laboral ovetense crea empleo, pero todavía no al ritmo suficiente para absorber a una bolsa creciente de perfiles altamente cualificados.

En paralelo a la bajada del paro, el número de empresas en Oviedo se mantuvo prácticamente estable, aunque con un ligero saldo positivo. La ciudad cerró 2025 con 15.038 firmas activas, veinte más que en 2024 (15.018) y continuando una recuperación paulatina tras el fuerte ajuste sufrido desde 2022, cuando se contabilizaban 16.047. La trayectoria de los últimos años muestra un tejido empresarial que, aunque lejos de los máximos de la década pasada, ha logrado estabilizarse: en 2023 había 14.941 empresas, frente a las más de 16.000 de 2018 y 2019.

Por sectores, industria y construcción perdieron peso, con la industria bajando de 428 a 407 empresas y la construcción de 1.316 a 1.302. El empuje vino de los servicios, que pasaron de 8.596 a 8.720 firmas. Destaca especialmente el salto en información y comunicaciones, que creció de 320 a 397 empresas, y el avance de las actividades inmobiliarias, de 1.031 a 1.081. En cambio, el bloque de comercio, transporte y hostelería retrocedió de 4.678 a 4.609.

El balance final dibuja a una Oviedo que reduce el paro en torno a 400 personas y suma una veintena de empresas más, pero que al mismo tiempo se enfrenta al reto de adaptar su mercado laboral a un tejido productivo cada vez más orientado a servicios tecnológicos y especializados.