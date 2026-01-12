El PSOE acusa al alcalde de Oviedo de "poner en riesgo" la candidatura a Capital Europea de la Cultura con los planes de derribo de la marquesina de la Fábrica de Gas

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo, por medio de su portavoz Carlos Fernández Llaneza, exigió este lunes al alcalde, Alfredo Canteli, que se abstenga de "presionar públicamente" a los técnicos de la Consejería de Cultura y recordó la importancia de la marquesina de la Fábrica de Gas para el patrimonio de la ciudad. "Estará o no en ruina, pero su valor como muestra pionera del uso del hormigón y su calidad arquitectónica merecen su conservación o reconstrucción", señaló el concejal socialista.

Fernández Llaneza considera que, a escasos quince días de que Oviedo defienda su candidatura a Capital Europea de la Cultura en 2031, las recientes declaraciones de Canteli, en las que se muestra favorable al interés de una empresa por derribar la marquesina de la Fábrica de Gas, son, a su juicio, un "error de gran magnitud" por el mensaje que trasladan sobre la protección del patrimonio urbano. El líder de la oposición sostiene que la obligación del alcalde no es favorecer intereses privados, sino velar por la conservación del patrimonio común de la ciudad. Además, advierte de qué posicionamientos como los expresados recientemente pueden comprometer "seriamente" las opciones de Oviedo de convertirse en Capital Europea de la Cultura.

"El patrimonio industrial de la Fábrica de Gas no debe verse como un obstáculo, sino como una oportunidad", destacó Llaneza. "La pérdida de la marquesina sería un error equiparable al que se cometió hace ahora 111 años con el derribo del acueducto de Pilares, cuando intereses espurios prevalecieron sobre las voces que se alzaban a favor de su conservación", completó, haciendo una paralelismo con la historia de la ciudad.

La formación socialista asegura que la defensa del patrimonio debe ser "una prioridad absoluta" si la ciudad aspira a convencer al jurado europeo. "No parece coherente presentar a Oviedo como candidata a Capital Cultural Europea mientras se renuncia a proteger uno de sus emblemas industriales", concluyó Llaneza.