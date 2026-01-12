Una sola gota de sangre para detectar cáncer: este es el proyecto europeo en el que participa un equipo de investigadores de Oviedo

Pablo Fanjul Bolado tiene un nuevo proyecto entre manos. El químico ovetense, además de ser el presidente de la Asociación de Bioempresas del Principado de Asturias, encabeza un equipo de trabajo que está trabajando en la creación de un dispositivo que detecte enfermedades de hígado y pulmón con una sola gota de sangre, un formato muy similar al de los glucómetros que utilizan los diabéticos. "Empezamos a trabajar el mes pasado, estamos en etapa temprana. Se espera que tenga una duración de tres años, lo tendremos para finales de 2028 o principios de 2029", apuntó Fanjul.

El proyecto tiene como objetivo "fundamental" el desarrollo y la aplicación de sensores, en particular sensores electroquímicos, orientados al diagnóstico precoz de determinadas enfermedades. La iniciativa se centra principalmente en patologías vinculadas al hígado, como las afecciones hepáticas y el cáncer de hígado, así como en enfermedades respiratorias, entre ellas el cáncer de pulmón. De forma complementaria, estos dispositivos también se estudian como herramienta para la detección de la malaria, con el propósito de ofrecer métodos de diagnóstico "más rápidos, precisos y accesibles".

La tecnología que están desarrollando se basa en un sistema muy similar al que utilizan habitualmente las personas diabéticas para medir la glucosa en sangre. Se trata de pequeños sensores en forma de tira reactiva sobre los que se deposita una gota de sangre obtenida mediante un leve pinchazo en el dedo; la tira se conecta a un dispositivo portátil, similar a un teléfono móvil, que ofrece el resultado de forma inmediata en pantalla. A partir de esta tecnología ya ampliamente implantada, se adapta el mismo formato para la detección de otras enfermedades, sustituyendo los reactivos químicos del sensor por otros específicos que aportan selectividad y permiten identificar distintas moléculas asociadas a diversos problemas de salud

Actualmente, este tipo de análisis se realizan con equipos de gran tamaño y exclusivamente en laboratorios, lo que obliga al paciente a acudir al hospital para una extracción de sangre que después debe ser procesada y analizada. El objetivo del proyecto es simplificar este procedimiento y acercarlo al punto de atención, no tanto para un uso doméstico generalizado como en el caso del control de la glucosa, sino para que pueda emplearse directamente en la consulta médica. De este modo, el facultativo podría realizar una prueba rápida durante la visita, obtener resultados inmediatos y disponer de información adicional que facilite el diagnóstico y la prevención de enfermedades.

¿Cuánto puede llegar a anticipar un diagnóstico esta tecnología?

El objetivo de esta línea de investigación es avanzar hacia un diagnóstico lo más temprano posible mediante la detección de nuevos biomarcadores asociados a distintas enfermedades. Aunque no es posible concretar en plazos exactos cuánto se adelantaría el diagnóstico respecto a los métodos actuales, la finalidad es identificar indicios de la enfermedad antes de que sea visible mediante pruebas convencionales como la imagen médica o procedimientos invasivos como la biopsia. Estos biomarcadores permitirían detectar alteraciones biológicas en fases muy iniciales, incluso cuando las pruebas radiológicas aún no muestran anomalías, lo que supondría un paso adelante en la detección precoz y abriría la puerta a tratamientos más eficaces.

El proyecto se desarrolla en el marco de un consorcio internacional integrado por distintos grupos de investigación y entidades europeas, entre ellas las universidades de Estrasburgo, Vigo y Viena, así como una empresa tecnológica austríaca. La iniciativa cuenta con financiación europea canalizada a través de programas nacionales o regionales y está concebida con una proyección que va más allá del ámbito local, con potencial aplicación tanto a escala nacional como global.