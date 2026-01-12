Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Captura de Nicolás MaduroDelcy Rodríguez VenezuelaCabalgatas de ReyesBorrasca FrancisApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Vox Oviedo exige la reparación "inmediata" de los accesos a los Jardines de La Rodriga

"Mientras el equipo de gobierno presume de grandes proyectos y planes estratégicos, hay accesos básicos que se caen a pedazos", señala Sonsoles Peralta

Una imagen del estado actual de uno de los accesos a los Jardines de La Rodriga.

Una imagen del estado actual de uno de los accesos a los Jardines de La Rodriga. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró un ruego en la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para que el Consistorio actúe de forma inmediata en los Jardines de La Rodriga. La formación conservadora señala "graves deficiencias de mantenimiento" en la pasarela metálica y en las escaleras que dan acceso a esta zona verde situada en la calle de Campomanes.

"Los Jardines de La Rodriga están en una situación de abandono que genera riesgos de seguridad y problemas de accesibilidad, esto es inadmisible en una ciudad como Oviedo y supone un peligro real para los vecinos que utilizan a diario este itinerario peatonal", aseguró Sonsoles Peralta, portavoz de Vox. También recuerdan que la legislación autonómica en materia de accesibilidad obliga a garantizar que los parques y espacios públicos existentes cuenten con itinerarios peatonales seguros, pavimentos en buen estado y ausencia de barreras.

Vox pide que si esta actuación no se contempla en el Contrato de Conservación y Mantenimiento Integral del viario municipal, deben habilitarse los medios presupuestarios necesarios para su ejecución inmediata. "Mientras el equipo de gobierno presume de grandes proyectos y planes estratégicos, hay jardines y accesos básicos en Oviedo que se caen a pedazos. Nosotros estamos para señalar estos problemas reales y exigir soluciones", concluyó Peralta.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
  2. La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
  3. La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
  4. Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
  5. La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
  6. Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
  7. El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados
  8. La fuente de la plaza de San Miguel de Oviedo ya luce sus nuevos chorros semiesféricos

Vox vincula los problemas de seguridad en Oviedo a las políticas "buenistas" del PP y de los grupos de izquierdas

Vox vincula los problemas de seguridad en Oviedo a las políticas "buenistas" del PP y de los grupos de izquierdas

Vox Oviedo exige la reparación "inmediata" de los accesos a los Jardines de La Rodriga

Vox Oviedo exige la reparación "inmediata" de los accesos a los Jardines de La Rodriga

El PSOE acusa al alcalde de Oviedo de "poner en riesgo" la candidatura a Capital Europea de la Cultura con los planes de derribo de la marquesina de la Fábrica de Gas

El PSOE acusa al alcalde de Oviedo de "poner en riesgo" la candidatura a Capital Europea de la Cultura con los planes de derribo de la marquesina de la Fábrica de Gas

El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma

El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma

Oviedo cerró un gran 2025 en lo económico: 400 parados menos y 20 empresas más

Oviedo cerró un gran 2025 en lo económico: 400 parados menos y 20 empresas más

Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas

Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas

Frodo Álvarez DKL, el artista ovetense que transformó la luz en un lenguaje universal

Alarma en el centro de Oviedo: un incendio obliga a movilizar a varios vehículos de bomberos

Alarma en el centro de Oviedo: un incendio obliga a movilizar a varios vehículos de bomberos
Tracking Pixel Contents