Vox Oviedo exige la reparación "inmediata" de los accesos a los Jardines de La Rodriga

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo registró un ruego en la Comisión de Urbanismo, Infraestructuras y Servicios Básicos para que el Consistorio actúe de forma inmediata en los Jardines de La Rodriga. La formación conservadora señala "graves deficiencias de mantenimiento" en la pasarela metálica y en las escaleras que dan acceso a esta zona verde situada en la calle de Campomanes.

"Los Jardines de La Rodriga están en una situación de abandono que genera riesgos de seguridad y problemas de accesibilidad, esto es inadmisible en una ciudad como Oviedo y supone un peligro real para los vecinos que utilizan a diario este itinerario peatonal", aseguró Sonsoles Peralta, portavoz de Vox. También recuerdan que la legislación autonómica en materia de accesibilidad obliga a garantizar que los parques y espacios públicos existentes cuenten con itinerarios peatonales seguros, pavimentos en buen estado y ausencia de barreras.

Vox pide que si esta actuación no se contempla en el Contrato de Conservación y Mantenimiento Integral del viario municipal, deben habilitarse los medios presupuestarios necesarios para su ejecución inmediata. "Mientras el equipo de gobierno presume de grandes proyectos y planes estratégicos, hay jardines y accesos básicos en Oviedo que se caen a pedazos. Nosotros estamos para señalar estos problemas reales y exigir soluciones", concluyó Peralta.