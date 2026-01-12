Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Vox vincula los problemas de seguridad en Oviedo a las políticas "buenistas" del PP y de los grupos de izquierdas

La formación denuncia el aumento de episodios violentos, zonas degradadas y la falta de respuesta municipal ante la creciente preocupación vecinal y comercial

Sonsoles Peralta en los soportales del Ayuntamiento de Oviedo.

Sonsoles Peralta en los soportales del Ayuntamiento de Oviedo. / LNE

Pelayo Méndez

Oviedo

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo aseguró que el grave episodio de violencia ocurrido este fin de semana en el casco histórico es una confirmación del deterioro de la seguridad en el concejo. La formación conservadora atribuye esta situación a "años de políticas buenistas y de negación del problema" por parte del Partido popular y de los grupos de la izquierda. "El problema no es señalarlo; el problema es no hacerlo, como lleva años haciendo un PP que está cómodo con el marco ideológico de la izquierda, negando los problemas, minimizando el problema de la inseguridad y acusando de alarmismo a quienes defendemos la ley", señaló la portavoz, Sonsoles Peralta.

Vox considera que lo que califica como un “buenismo irresponsable” está teniendo consecuencias directas en la convivencia urbana, con la aparición de zonas degradadas, la repetición de episodios violentos y un aumento de la sensación de inseguridad entre vecinos, comerciantes y trabajadores. Peralta, relaciona esta situación con la postura expresada por el PP en el último Pleno municipal, donde se defendió que "toda la inmigración en Oviedo es positiva", una afirmación que, a su juicio, constituye el fundamento ideológico de unas políticas que considera fallidas.

"Queremos expresar nuestro apoyo total y sin fisuras a nuestros agentes, que vuelven a ser quienes dan la cara con profesionalidad, a pesar de la falta de efectivos y medios, consecuencia también de decisiones políticas equivocadas. Ellos cumplen; quienes no lo hacen son los responsables políticos que no refuerzan plantillas, no les dotan de medios y prefieren el discurso a la acción", criticó la portavoz de Vox.

La formación conservadora recordó su exigencia de deportar de forma inmediata a todos los inmigrantes que cometan delitos en nuestro país y reclamó un mayor apoyo institucional para las fuerzas de seguridad. "Oviedo necesita seguridad. Mientras el PP siga aplicando las políticas de la izquierda y negando la realidad, Vox seguirá siendo la única voz que defiende sin complejos la seguridad, la ley y la deportación de quienes delinquen", concluyó Peralta.

