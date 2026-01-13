Aspace concluye las obras de su nuevo edificio en Oviedo: "Estamos muy contentos, es una maravilla"
Tras más de dos años y medio de trabajos, la entidad prepara el equipamiento del centro, que ampliará servicios asistenciales y residenciales para personas con parálisis cerebral y sus familias
Los trabajos para la construcción del pabellón "Ana Casanueva" de la Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral (Aspace) ya han finalizado. Tras algo más de dos años y medio de obras, el edificio está completamente terminado y la entidad, ubicada en Latores, comenzará ahora a trabajar en el equipamiento del espacio con el objetivo de ponerlo en funcionamiento lo antes posible. La asociación dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales, donde agradeció el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y del resto de colaboradores que han hecho posible el proyecto.
Las nuevas instalaciones llevan el nombre de Ana Casanueva como homenaje al premio concedido a la entidad en 2019 por el empresario y filántropo asturmexicano Carlos Casanueva. El proyecto ha supuesto una inversión total de 1,4 millones de euros, financiados mediante una subvención europea de 430.000 euros, numerosas aportaciones privadas y una hipoteca que ha permitido cubrir el resto del coste.
"Estamos muy contentos, ver la estructura completamente terminada es una maravilla", confesó José Manuel Álvarez, presidente de Aspace. "Durante el primer trimestre del año pondremos en funcionamiento la parte de los talleres y ahora estamos pendientes de que salgan subvenciones de inversión para amueblar la parte de la residencia. Nos queda pendiente para el futuro aprovechar una escollera de la que queremos sacar un jardín sensorial para los chicos de unos quinientos metros cuadrados", explicó.
¿Cómo es el nuevo edificio?
La planta baja alberga los distintos talleres y una sala multiusos destinada a reuniones y actividades diversas. Entre los elementos más destacados figura una gran visera que permite a los usuarios resguardarse de la lluvia mientras esperan a los autobuses de las siete líneas de transporte que dan servicio al centro, facilitando el acceso con sillas de ruedas. Este espacio cubierto también permite organizar actividades al aire libre durante toda la jornada, independientemente de las condiciones meteorológicas.
La segunda planta, destinada a la residencia, cuenta con un acceso independiente, aunque ambos edificios están conectados para facilitar el tránsito de trabajadores y usuarios. Dispone de diez habitaciones, todas con baño adaptado y mayor amplitud para permitir el acceso de camillas y del personal asistencial, con estancias individuales a un lado y dobles al otro. El espacio se completa con camas eléctricas, una zona de control, despacho, áreas comunes con pequeña cocina, una amplia terraza con vistas al Aramo, además de un invernadero y una lavandería.
Un paso para seguir creciendo
Gracias a esta nueva infraestructura, Aspace amplía sus servicios y podrá ofrecer alojamientos continuados o temporales, con estancias de quince días o un mes, pensadas para facilitar el descanso de las familias o dar respuesta a situaciones puntuales. El proyecto supone un impulso clave al permitir la ampliación del Centro de Apoyo a la Integración y la creación de una unidad convivencial residencial para personas con parálisis cerebral y grandes necesidades de apoyo.
El centro atiende a diario a más de 200 usuarios y mantiene una estrecha colaboración con el Colegio de Educación Especial de Latores, con el que comparte actividades y cercanía. Aspace funciona como centro de día para parte de los usuarios, mientras que otros permanecen internos las 24 horas, contando con maquinaria y tecnología especializada imprescindible para su atención. La entidad emplea a más de un centenar de profesionales y se consolida como un referente en la atención a personas con parálisis cerebral y a sus familias.
