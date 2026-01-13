Ninguna empresa opta a rehabilitar la cubierta y los cierres de un edificio de Oviedo que es BIC cumple 129 años

El contrato para rehabilitar la cubierta y los cierres del Archivo Histórico de Asturias ha quedado desierto. Ninguna empresa ha presentado oferta para ejecutar la obra, que tiene un presupuesto de 405.681 euros.

La sede del Archivo Histórico de Asturias está ubicada en el edificio que fue la antigua cárcel, catalogada como Bien de Interés Cultural (BIC), dentro de la categoría de Monumento. El inmueble se empezó a construir en 1886 y se considera que es la primera construcción española en la que se utilizó el hormigón armado para el entramado.

La antigua cárcel provincial se inauguró en 1897 y cerró sus puertas en 1992. Desde 2010, tras una profunda reforma, es la sede del Archivo Histórico Provincial de Asturias, que fue creado en 1956. Tiene 65 kilómetros de estanterías, 33 en uso, y guarda 400 fondos documentales, públicos y privados.

El plazo de ejecución previsto para las obras es de cinco meses. En el proyecto se incluye trabajos de conservación y mantenimiento de los cierres perimetrales, de los muros y las rejerías, por su avanzado estado de deterioro. También se realizarán reparaciones en las cubiertas que componen el Archivo Histórico, que generan actualmente filtraciones de agua.