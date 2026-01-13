Fernández Molina, arquitecto: "Sánchez del Río fue poliédrico, es puro espíritu años veinte"

El legado del ingeniero Ildefonso Sánchez del Río es especialmente notable en Asturias, con obras tan destacadas como el mercado de Pola de Siero o el Palacio de los Deportes de Oviedo, de cuya construcción se acaban de cumplir cincuenta años a la vez que se inauguraba una "exitosa" recuperación del edificio. Todas estas coincidencias han apuntalado la idea del ciclo que le dedica el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) coordinado por el arquitecto José Ramón Fernández Molina, convencido de que las dos obras citadas merecen estar incluidas en el "Gotha" de la arquitectura española

El ciclo se inauguró ayer con una ponencia de Bernardo Revuelta Pol, se extenderá a los otros dos próximos lunes del mes de enero y con esas charlas el RIDEA pretende dar la medida del legado que ha dejado Sánchez del Río y del trabajo próximo entre la disciplina arquitectónica y la ingeniería. No en vano, el ciclo es una iniciativa conjunta con el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la demarcación de Asturias, cuyo decano, Vidal Gago, también estuvo ayer presente en la jornada inaugural.

Para Fernández Molina, la trayectoria de Ildefonso Sánchez del Río, al margen de las etapas en las que se dedicó a la docencia, es la de "un hombre que se ha dedicado a su oficio de una manera poliédrica": "Se ha dedicado a ser ingeniero, innovador, investigador, empresario, es puro espíritu años 20 como Eduardo Torroja, o como Ribera"

El ciclo pretende, pues, analizar al personaje dentro de la ingeniería española, en su época, en su legado y en otros contextos. Porque hay una pretensión de "acercar arquitectura e ingeniería de caminos" en el ciclo. "El RIDEA quiere, como es lógico,", precisa Fernández Molina, "compartir con otras instituciones su actividades y difundir la cultura asturiana, y aquí se analiza la obra de una manera transversal, con presencia de ingenieros, de arquitectos, de una catedrática y se aprovecha la oportunidad de la reinauguración del Palacio de los Deportes".

Las dos disciplinas, arquitectura e ingeniería, comparten técnicas e Ildefonso Sánchez del Río es un ejemplo claro de una obra que sobresale también en lo arquitectónico. Para Fernández Molina la rehabilitación integral y "refuncionalización" del Palacio de los Deportes ha sido una "ventana de oportunidad" para desarrollar el cliclo y profundizar en el conocimiento de la obra del ingeniero riojano aunque muy vinculado a la región.

Ayer inauguró el ciclo el arquitecto Bernardo Revuelta Pol, director de la Fundación Juanelo Turriano, institución dedicada a la promoción de la ciencia y de la técnica, y que ayer se extendió en analizar el contexto académico y profesional, en España, en el que Sánchez del Río desarrolló su obra.

La segunda ponencia, prevista para el lunes 19 de enero a las siete de la tarde, corresponderá a Pedro Plasencia Lozano, ingeniero de caminos y profesor de la Universidad de Oviedo en la Escuela Politécnica de Mieres. Él hablará sobre las tipologías constructivas desarrolladas en su obra.

Por último, la tercera charla, el lunes 26 a la misma hora, abordará "la polémica" sobre la protección de la obra de Sánchez del Río en Oviedo, con la participación de la historiadora y catedrática Carmen Adams y con el ingeniero y Director de Ordenación del Territorio del Principado Ignacio Ruiz Latierro. Es previsible que se hable del Palacio de los Deportes, como un caso de buenas prácticas, y también, en sentido contrario, de la marquesina de Sánchez del Río que el proyecto de Patxi Mangado en la Fábrica de Gas pide retirar por ruina de la estructura.