Finaliza un nuevo derribo en el Rayo Mercadín: "Recuperaremos para Oviedo esta zona degradada"

La casa que ocupaba los números 10 y 12 de la calle Madreselvas, en la zona de La Tenderina conocida como el Rayo-Mercadín, ya es historia. El área de Seguridad Ciudadana, dirigida por el concejal José Ramón Prado, ha dado por concluídos los trabajos de derribo un inmueble en muy mal estado de conservación que suponía un riesgo para la integridad de los vecinos de la zona y para los okupas que desde hace años la habitaban.

La demolición de esta casas forma parte del Plan Especial Rayo-Mercadín, un proyecto municipal enfocado a rehabilitar un punto de la ciudad en el que abundan las viviendas abandonadas y las okupaciones. "Recuperaremos para Oviedo esta zona degradada. Y no sólo eso, cumpliremos con una demanda de los vecinos, que necesitan sentirse más seguros y convivir con un espacio mucho más agradable", explica el edil de Seguridad Ciudadana, José Ramón Prado, que estuvo este martes en la zona.

Se trata del cuarto derribo que se lleva a cabo en la zona del Rayo-Mercadín y el Ayuntamiento no tiene previsto parar. "Aún quedan al menos nueve demoliciones en esta zona y otras tres en La Tenderina", señala María Balmori, que es aparejadora municipal. En el caso de esta última actuación, el Consistorio se ha puesto de acuerdo con el propietario del inmueble, que ha corrido con los gastos del derribo, pero en ocasiones no resulta tan fácil. "Aquí hubo un incendio y existe un informe de bomberos que dice que existía un grave riesgo, así que el propietario aceptó. Hay otros que tienen abiertos expedientes y con los que se está trabajando, pero en último caso el Ayuntamiento actuaría de forma subsidiaria", explica José Ramón Prado.

Los planes

De hecho, el Consistorio acaba de iniciar el expediente para la expropiación forzosa de 21 parcelas para facilitar la expansión urbanística de una zona degradada. El objetivo es construir 850 viviendas, tal y como aparece reflejado en el plan especial aprobado el 13 de enero de 2017. Solo en las obras de urbanización se invertirán 4,42 millones de euros. Pero para llegar hasta este punto hace falta liberar este suelo que se encuentra al borde de la malla urbana y consta de una serie de viviendas que, en su mayoría, se encuentran en mal estado de conservación.