IU responde a Vox por su comunicado sobre el apuñalamiento en el Antiguo de Oviedo: "No vamos a permitir que se utilice el miedo para dividir a nuestra ciudad"

El Grupo Municipal de IU-Convocatoria por Oviedo mostró este martes su rechazo ante las declaraciones realizadas por Vox después de la agresión ocurrida este fin de semana en El Antiguo ovetense. La formación encabezada por Gaspar Llamazares asegura que el grupo conservador "pretende convertir un suceso lamentable en una campaña política de odio" y recuerda que Oviedo "sigue siendo una de las capitales más seguras de España, con índices de criminalidad por debajo de la media".

"La agresión debe investigarse y castigarse con toda la firmeza, pero lo que no es aceptable es que Vox la utilice para sembrar odio y señalar a miles de vecinos y vecinas que nada tienen que ver con ningún delito. Eso no es defender la seguridad, es intoxicar la convivencia", explicó Llamazares, que concluyó asegurando que "no vamos a permitir que se utilice el miedo para dividir a nuestra ciudad".

Izquierda Unida considera que el discurso de Vox es "falso, injusto y peligroso", porque entienden que estigmatiza a colectivos enteros y alimenta la división social. La agrupación de izquierdas sostiene que la seguridad ciudadana no se garantiza criminalizando ni señalando al diferente ni mediante propuestas de deportaciones colectivas. Desde la formación defienden que la seguridad real se construye con políticas públicas eficaces, servicios sociales sólidos, prevención y una presencia policial adecuada, así como con una ciudad que cuide y proteja a su gente. Además, reiteran su rechazo hacia los mensajes simplistas de “mano dura”.

El grupo municipal aprovechó el comunicado para trasladar su condena rotunda a la agresión ocurrida este fin de semana en el barrio de El Antiguo y expresar sus mejores deseos de pronta recuperación al joven herido, subrayando que se trata de un hecho grave que debe ser investigado con rigor y que los responsables deben responder ante la justicia.