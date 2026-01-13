Oviedo refuerza su candidatura a Capital Europea de la Cultura con una red de proyectos estratégicos por toda la ciudad

Oviedo ha reforzado su candidatura a Capital Europea de la Cultura 2031 a lo largo del último año y afronta ahora un momento decisivo. A finales de mes, el equipo que lucha por lograr la capitalidad viajará a Madrid para presentar oficialmente el proyecto ante el jurado europeo. Será la oportunidad de defender una propuesta que nace en la ciudad, pero se extiende por todo el territorio asturiano. El proyecto combina patrimonio, creación contemporánea, lengua propia, participación ciudadana e implicación de las zonas rurales, con el objetivo de situar a Oviedo y a Asturias en el mapa cultural europeo.

En paralelo a la carrera por conseguir la distinción europea, el equipo de la capitalidad trabaja ya en el desarrollo de proyectos estratégicos que sitúan la cultura en el centro de la transformación urbana y social. La idea es reforzar iniciativas que ya existen en el tejido ovetense y dotarlas de una mayor proyección, además de generar nuevas líneas de colaboración en los ámbitos educativo, social y comunitario. Entre los proyectos con los que Oviedo 2031 quiere colaborar figura «Pumarín Territorio Artístico», una propuesta impulsada por la consejería de Salud, dirigida a jóvenes de entre 16 y 30 años, que conecta creación contemporánea, arte comunitario y activación cultural del territorio. Es un proyecto centrado en la salud mental y física y en cómo el arte y la cultura pueden contribuir a mejorar las ciudades.

Otro de los proyectos más innovadores es la puesta en marcha de residencias artísticas en los centros sociales de Oviedo, que cuentan con una red de 53 espacios repartidos por la ciudad. Esta iniciativa propone llevar a estos centros a artistas que trabajan desde una sensibilidad comunitaria, con una mirada intergeneracional y centrada en procesos de creación y mediación artística. A través de disciplinas como la danza contemporánea, la experimentación musical, los formatos de radio, las artes plásticas o la fotografía, así como del trabajo con la memoria de los barrios, se generan experiencias creativas compartidas que refuerzan el vínculo entre cultura y vida cotidiana.

También hay programas orientados al ámbito educativo, que buscan llevar el concepto de la capitalidad y el valor de la amabilidad a los centros escolares a través de proyectos artísticos desarrollados con y por el propio alumnado. Junto a estas propuestas, se apuesta por reforzar la proyección de proyectos ya consolidados, como el Teatro de Ventanielles, impulsado por la asociación Luar, o «La Federica», una ópera joven que aprovecha el potencial pedagógico del género lírico para trabajar distintos aspectos de la educación musical con impacto directo en la comunidad escolar.

Muchos de estos proyectos ya están enraizados en la ciudad y cuentan con un alto valor cultural y social, pero la capitalidad permitiría dotarlos de una dimensión europea, fortalecerlos, crear redes de colaboración y abrir nuevas oportunidades para artistas y mediadores culturales en contextos poco habituales. De forma paralela, los comisarios están desarrollando propuestas dentro de sus respectivas áreas, en coordinación con instituciones culturales de referencia en Asturias, como el Museo de Bellas Artes o Laboral Centro de Arte.