El Principado entra en la carrera por la Agencia de Salud Pública y propone el Calatrava de Oviedo

El Gobierno asturiana toma la iniciativa para acoger la Agencia Estatal de Salud Pública.

El Principado formalizará esta semana su candidatura para que Oviedo se convierta en la sede del organismo responsable de hacer frente a pandemias y otras situaciones complejas de gran calado.

La Agencia de Salud Pública es un organismo clave para la prevención de enfermedades, la comunicación de riesgos y la respuesta coordinada de todo el país ante posibles crisis sanitarias.

"Sabemos que es difícil conseguirlo, pero teníamos la responsabilidad de presentarnos", ha subrayado la consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. "Según nuestra información, la decisión va a tomarse en un plazo muy corto", ha agregado la Consejera.

El proceso de selección de la sede no está dirigido por el Ministerio de Sanidad, en manos de Sumar, sino por el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por el socialista Ángel Víctor Torres.

Entre los rivales con más posibilidades figuran Cataluña, Aragón (Zaragoza) y Andalucía (Granada).

Capacidad para 300 trabajadores

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha detallado esta mañana el contenido del documento en la reunión ordinaria del Consejo de Gobierno. La propuesta del Principado plantea que el nuevo órgano nacional se ubique en el edificio Calatrava de la capital (Palacio de Congresos), en el barrio de Buenavista, concretamente en el mismo edificio de la Consejería de Salud, pero en instalaciones totalmente independientes.

En este entorno, la agencia "contaría con capacidad para 300 puestos individuales, espacios comunes de trabajo, despachos, salas de reuniones y videoconferencias, así como áreas de formación y docencia", ha indicado la Consejera.

El alcalde de Oviedo, Alfedo Canteli, ofreció dependencias en el Calatrava como posible emplazamiento de la la futura agencia estatal, según adelantó LA NUEVA ESPAÑA semanas atrás.

Esta ubicación también permitiría que la agencia se beneficiase del Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo, que ofrece amplias posibilidades para la celebración de congresos, jornadas técnicas, encuentros profesionales y actividades formativas vinculadas a la salud pública.

"La capital es la sede de la Universidad de Oviedo, eje vertebrador del conocimiento en Asturias, y de infraestructuras sanitarias de referencia como el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) o la Fundación para la Investigación Biosanitaria (FINBA), así como de centros privados de prestigio como el Instituto Oftalmológico Fernández-Vega", ha argumentado Conchita Saavedra.

Por tanto, Oviedo cuenta tanto con una larga tradición administrativa y universitaria como con un ecosistema científico y profesional plenamente alineado con los objetivos de la Agencia Estatal de Salud Pública, sostiene la consejería de Salud

La candidatura del Principado está basada "en la lealtad institucional y en la vocación de servicio a todo el país, dado que pone a disposición del Estado experiencia, personal y una acreditada forma de entender la salud pública desde una perspectiva preventiva, cercana, rigurosa y comprometida con la equidad", según la doctora Saavedra.

La mayor inversión por persona protegida

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, ha afirmado que Asturias constituye "una referencia en el ámbito de la salud pública desde hace años, tanto por su modelo como por su compromiso político y presupuestario con la sanidad”.

En este sentido, ha recordado que el Principado es la comunidad que más invierte por persona protegida. "La solidez del sistema sanitario público asturiano es una de las principales bazas de la candidatura".

La red de atención primaria, extensa e implantada en todo el territorio, desempeña una función central en la prevención, la detección precoz y la salud comunitaria. Por su parte, la red hospitalaria, de alto nivel, combina tres centros universitarios de referencia con una malla de hospitales comarcales que garantiza la equidad y la facilidad de acceso para toda la población.

Además, la titular de la cartera de Salud ha reivindicado la amplia experiencia de la comunidad en salud pública, gracias a la integración entre los servicios asistenciales y las políticas de prevención, e hitos como la respuesta asturiana a la pandemia del coronavirus, basada en la vigilancia epidemiológica, la anticipación y la coordinación institucional. La candidatura refleja el compromiso con el enfoque One Health, que integra la salud humana, animal y ambiental, y que se traduce en una sólida red de control ambiental y de la cadena alimentaria, factores fundamentales para la protección de la salud.

Otro de los pilares del documento es la apuesta transversal por la salud en todas las políticas públicas, un hecho que en el Principado se materializa a través del trabajo continuado con los ayuntamientos, el sistema educativo, las asociaciones de pacientes, el tejido vecinal y los colectivos sociales, así como con una atención prioritaria a la promoción de la salud, incluida la salud mental, y la prevención.

En este marco, Saavedra ha valorado la labor del Observatorio de Salud de Asturias como herramienta para el análisis de los determinantes sociales de la salud, la identificación de desigualdades y la toma de decisiones basadas en datos y en la evidencia científica. A mayores, "Asturias ofrece un entorno idóneo para vivir y trabajar, una elevada calidad de vida y sólidos servicios públicos". A estos factores se suman las buenas conexiones con otras comunidades y un aeropuerto internacional con enlaces directos a varias ciudades europeas, lo que refuerza su proyección y capacidad de cooperación. Todos estos factores enriquecen la candidatura del Principado.

Relevo en la Dirección General de Planificación

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Lidia Clara Rodríguez como directora general de Planificación, Gestión del Conocimiento y Transformación Digital Sanitaria, en sustitución de Irene Cid, a quien agradece los servicios prestados en menos de siete meses en el cargo.

Lidia Clara Rodríguez (Corvera, 1960) es licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Además, ha cursado el máster en Dirección y Gestión de Servicios de Salud de la Universidad de Alcalá de Henares. Hasta ahora ejercía como gerente del área sanitaria VIII, con cabecera en Langreo, y en la legislatura pasada fue directora general de Política y Planificación Sanitaria y, posteriormente, de Salud Pública.