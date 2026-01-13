El PSOE reclama un plan integral de mantenimiento de los aparatos biosaludables en Oviedo: "Son fundamentales"
"No tiene ningún sentido invertir recursos públicos en zonas para la actividad física y luego desentenderse de su estado de conservación", denunció Natalia Sánchez Santa Bárbara
El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo presentará este miércoles en la comisión plenaria de Urbanismo una proposición para instar al equipo de gobierno a poner en marcha un plan integral de mantenimiento preventivo de los aparatos biosaludables instalados en distintos espacios públicos del municipio. "Son fundamentales para fomentar la actividad física y el bienestar, especialmente entre las personas mayores", señaló la edil socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara.
Desde el PSOE señalan que diversas asociaciones vecinales han trasladado su preocupación por el mal estado de algunos aparatos biosaludables, una situación que limita el aprovechamiento de espacios concebidos como zonas de encuentro y promoción de la salud. Ante esta realidad, la iniciativa socialista propone la implantación de un sistema de revisión periódica que permita evaluar el estado de los equipos, así como el impulso de acciones formativas continuadas sobre el uso correcto y seguro de estos dispositivos.
"No tiene ningún sentido invertir recursos públicos en zonas para la actividad física y luego desentenderse de su estado de conservación", denunció Sánchez Santa Bárbara. "Es una propuesta sencilla, asumible y necesaria para avanzar hacia un Oviedo más saludable, activo y cohesionado", concluyó, poniendo el foco en el cuidado de la calidad de vida de la ciudadanía.
Suscríbete para seguir leyendo
- La caída de dos caballos de la carroza del Rey Gaspar obliga a sus majestades a desfilar a pie por Oviedo
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- La zona de Oviedo que crecerá próximamente con 450 viviendas (150 se empezarán a construir esta misma primavera)
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados