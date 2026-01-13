El PSOE reclama un plan integral de mantenimiento de los aparatos biosaludables en Oviedo: "Son fundamentales"

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo presentará este miércoles en la comisión plenaria de Urbanismo una proposición para instar al equipo de gobierno a poner en marcha un plan integral de mantenimiento preventivo de los aparatos biosaludables instalados en distintos espacios públicos del municipio. "Son fundamentales para fomentar la actividad física y el bienestar, especialmente entre las personas mayores", señaló la edil socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara.

Desde el PSOE señalan que diversas asociaciones vecinales han trasladado su preocupación por el mal estado de algunos aparatos biosaludables, una situación que limita el aprovechamiento de espacios concebidos como zonas de encuentro y promoción de la salud. Ante esta realidad, la iniciativa socialista propone la implantación de un sistema de revisión periódica que permita evaluar el estado de los equipos, así como el impulso de acciones formativas continuadas sobre el uso correcto y seguro de estos dispositivos.

"No tiene ningún sentido invertir recursos públicos en zonas para la actividad física y luego desentenderse de su estado de conservación", denunció Sánchez Santa Bárbara. "Es una propuesta sencilla, asumible y necesaria para avanzar hacia un Oviedo más saludable, activo y cohesionado", concluyó, poniendo el foco en el cuidado de la calidad de vida de la ciudadanía.