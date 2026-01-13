Estos son los nuevos plazos de Oviedo para la culminación de su nuevo bulevar

La transformación de uno de los tramos más concurridos de la Ronda Sur de Oviedo, el que comprende entre la glorieta de Fozaneldi y Melchor García Sampedro, entra en una fase decisiva. Los operarios de la empresa Ogensa acaban de completar la instalación de todos los servicios subterráneos, desde el agua al gas y las telecomunicaciones, con los operarios centrados ahora en la pavimentación de las aceras, una vez que ya luce el trazado de la nueva mediana. No obstante, el calendario inicialmente previsto sufrirá modificaciones importantes. El Ayuntamiento está tramitando un modificado de 208.000 euros para incorporar un carril bici que ampliará el plazo oficial hasta agosto, aunque desde la concejalía de Infraestructuras que dirige el concejal popular Nacho Cuesta confían en poder rematar la obra antes, a finales de primavera o en los primeros compases del verano.

Los trabajos que incluyen la creación de una gran acera y una salida rodada desde Villafría hacia la plaza del Cardenal Tarancón (nombre oficial de la glorieta de Fozaneldi), han superado con holgura el ecuador y permiten ya apreciar el nuevo bulevar que sustituirá a la antigua autovía urbana que durante décadas actuó como una frontera entre barrios. Tras meses de zanjas y movimientos de tierras, la fase de servicios ha quedado atrás y las aceras comienzan a tomar forma a ambos lados de la calzada.

Fuentes municipales explican que la culminación de las canalizaciones era uno de los hitos más complejos de la obra, ya que concentraba en apenas trescientos metros todas las redes que discurren por esta vía estratégica. Concluido ese capítulo, los esfuerzos se dirigen ahora a dar continuidad a los itinerarios peatonales, con la colocación de bordillos, la extensión de las capas de firme y el posterior hormigonado.

En paralelo, la mediana central ya está ejecutada y ajardinada en su estructura básica, anticipando la imagen de bulevar que se persigue para este tramo de la Ronda Sur. La reducción de carriles, de tres a dos por sentido, ha liberado espacio suficiente para crear una franja verde que mejorará la seguridad y el confort de quienes transiten por la zona.

El proyecto, adjudicado la pasada primavera por 1,81 millones de euros a la empresa Ogensa, tenía inicialmente un horizonte de finalización situado en el mes de febrero, pero la necesidad de completar el diseño con el carril bici ha llevado al Consistorio a preparar un modificado de obra por importe de 208.000 euros. Esa ampliación, que eleva el coste por encima de los dos millones, permitirá ejecutar los 800 metros de trazado ciclable entre el entorno de Otero y Melchor García Sampedro con la senda verde de Fuso de la Reina, cerrando un itinerario de casi diez kilómetros para bicicletas..

La aprobación de ese modificado implicará una prórroga de seis meses en el contrato que desde el equipo de gobierno dirigido por Alfredo Canteli insisten en atribuir a «una previsión de máximos», por lo que no es descartable que la actuación esté rematada unas semanas o incluso algún mes antes de lo fijado por los técnicos, quienes dan por hecho que Oviedo contará con un nuevo bulevar para mediados del presente ejercicio.

Para los vecinos de Villafría, Otero y Santo Domingo, cada semana que pasa supone acercarse un poco más a una reivindicación histórica: volver a cruzar la Ronda Sur sin rodeos. La larga acera que se construye en el margen de Villafría unirá la calle Luis Álvarez Fueyo con el paso elevado de San Melchor García Sampedro, mientras que en el lado opuesto se elimina el fondo de saco de Asensio Bretones para crear una salida directa a la ronda.

Mejoras peatonales

También se ejecutan la nueva pasarela peatonal y la escalera que facilitarán el acceso al puente, sustituyendo la actual rampa por un recorrido más amable. A ello se suma la rectificación del paso de peatones, que dejará atrás su trazado en forma de «S» para convertirse en un cruce recto y más visible.

La intervención busca coser una herida urbana que se abrió cuando la Ronda Sur se concibió como una vía rápida. Ahora, con zonas verdes, aceras generosas y un futuro carril bici, el tramo se integrará en la ciudad y dará continuidad a las actuaciones realizadas en el entorno de la calle Goya. El Ayuntamiento insiste en que la coordinación con la empresa constructora permitirá solapar tajos y minimizar molestias al tráfico, de modo que la apertura progresiva de aceras y pasos peatonales se produzca en cuanto los firmes alcancen la resistencia necesaria para el uso ciudadano sin comprometer la seguridad ni calidad acabados finales. n