Último adiós a Palmira García-Pajares, "una señora de bandera" que enseñó a "no dejar a nadie atrás" en la familia Obegero

Un centenar de conocidos y una numerosa representación familiar se acercaron a la iglesia de San Juan el Real de Oviedo a despedir a Palmira García-Pajares, matriarca de la conocida familia Obegero, que falleció el pasado domingo en su domicilio de la capital del Principado a los 97 años de edad. "El Señor te ha llamado porque había mucha gente arriba que te necesitaba y te echaba de menos. Aunque aquí nos duela, hay que ser generosos y saber compartir, tal y como nos enseñaste", aseguró Carmen Fernández-Ladreda, una de las nietas de la fallecida, que fue la encargada de recitar un emotivo discurso antes de partir hacia el cementerio de El Salvador.

Los que la conocieron, hablan de Palmira como "una señora de bandera" cuyo lema familiar era "no dejar a nadie atrás". Siempre pendiente de todos sus allegados, especialmente de su madre, a la que acompañó durante sus últimos años de vida, como hizo durante esta última época su hija Lola con ella. Aficionada a la pesca, melómana, enamorada de su querida Tapia de Casariego y ofreciendo permanentemente una imagen de elegancia a través de la vestimenta. "Sin dar un paso atrás y con toda la fuerza de tu alma, ayudaste a desarrollar instituciones que hoy ayudan a salir a gente de ese infierno y mantener a familias unidas”, recordó su nieta Carmen.

Palmira se casó en 1952 con Pedro Obegero Díaz, quien fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo, presidente de la Sociedad Ovetense de Festejos (SOF), socio fundador del Club de Tenis y responsable de Almacenes Generales. Más de sesenta años de matrimonio en los que tuvieron cinco hijos, cuatro mujeres y un único varón. Pedro falleció en noviembre de 2017 y Palmira se enfrentó a la viudedad, como acostumbraba a actuar ante los reveses de la vida, con "mucha entereza".

Uno de los golpes que más le costó asumir fue la pérdida de su único hijo varón, Arturo Obegero, al que se hicieron varias referencias durante el funeral. No obstante, el nombre Arturo sigue muy presente en la familia en la figura de uno de sus ocho nietos que, además, es un exitoso diseñador de moda y también en su único bisnieto varón. Desde Tapia de Casariego, un emplazamiento con mucho significado para toda la saga Obegero, ha conseguido vestir a grandes figuras de la cultura Pop como Lady Gaga o Harry Stiles.

"Por fin podrás dar esos abrazos rotos que tanto esperabas", celebraba su nieta Carmen. "Mientras tanto, aquí guardamos tu mirada transparente y mil recuerdos para agradecer y sentir de alguna forma el verdadero amor. Te queremos y nunca te vamos a olvidar", concluyó con la voz entrecortada después de más de cinco minutos de discurso y provocando los aplausos entre los asistentes, rompiendo con los protocolos de la ceremonia.