Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un "recinto ferial"

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Oviedo anunció este martes que ha presentado una denuncia formal ante el Director General de Patrimonio Cultural y ante la Consejera de Cultura del Principado de Asturias por el "grave deterioro" que sufre el Campo San Francisco. "Estamos ante una absoluta falta de control y de respeto por un espacio histórico que no es un recinto ferial ni una explanada logística", señaló Sonsoles Peralta, portavoz del grupo, preocupada por la situación.

La formación conservadora explicó que ha dado este paso tras recibir una respuesta oficial del propio Ayuntamiento a las preguntas formuladas en comisión, en la que se reconoce que el acceso al interior del Campo San Francisco solo está permitido a vehículos de hasta 12.500 kilos. Según la agrupación, han documentado numerosos accesos irregulares, con fechas, matrículas y características técnicas concretas, incluyendo camiones con taras superiores a los 13.000 kilos y masas máximas autorizadas de hasta 35.000 kilos, que habrían circulado por el interior del parque con motivo de distintos eventos y actividades, como San Mateo o la Navidad.

No es la primera vez que el grupo muestra su preocupación por este tema. "Tras San Mateo solicitamos una relación de las matrículas de los camiones autorizados; el Ayuntamiento nos facilitó ese listado, pero las matrículas no coincidían con las de los vehículos de la empresa que llevó a cabo el montaje de las casetas", comentó Peralta.

En la denuncia presentada ante el Principado, Vox solicita la apertura de actuaciones de inspección y control, la adopción de medidas cautelares para impedir nuevos accesos de vehículos pesados al recinto y que se exija al Ayuntamiento de Oviedo la acreditación de las autorizaciones concedidas, así como los informes técnicos que las avalan. Además, la formación reclama el encargo inmediato del Plan Director del Campo San Francisco, con el objetivo de garantizar la protección y conservación de este espacio emblemático.

"Proteger el Campo San Francisco no es una cuestión estética ni ideológica, es una obligación legal. No todo vale, y no se puede seguir sacrificando el patrimonio histórico de Oviedo por intereses partidistas y la ineficaz gestión del PP de Canteli", concluyó Peralta.