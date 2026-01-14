Los bustos del entorno del HUCA permanecerán a ambos lados de la gran marquesina

Los bustos que recuerdan al neumólogo Jaime Martínez, que fue presidente de la Fundación Ópera de Oviedo, y al párroco Juan Antonio Álvarez Rabanal se mantendrán en el área en la que fueron colocadas inicialmente en las inmediaciones del HUCA (Hospital Universitario Central de Asturias). Las obras de construcción de la gran marquesina de autobuses, con sus dos dársenas, y los tapices rodantes que la conectan con la entrada a Consultas Externas del complejo sanitario se desarrollan en el espacio que ubicaban las dos esculturas.

Esa isleta central de la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal ha sufrido una remodelación profunda, al igual que la zona próxima. Antes del inicio de los trabajos, el Ayuntamiento aseguró que durante las obras se valoraría si los bustos podrían ubicarse en ese área donde se encontraba o si había que buscar otra ubicación en las inmediaciones. Finalmente, indican fuentes municipales, las dos esculturas continuarán en el área elegida inicialmente, una a cada lado del gran espacio cubierto construido entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias.

El busto de Juan Antonio Álvarez Rabanal estaba instalado en las proximidades de la plaza de los Sanitarios de Asturias en la zona más próxima al HUCA y la escultura de Jaime Martínez junto a la plaza dedicada al que fue presidente de la Fundación Ópera de Oviedo. Fueron retiradas de sus ubicaciones originales para ejecutar los trabajos y ahora vuelven a ocupar un espacio muy próximo en la gran área reformada, donde pararán diariamente 430 autobuses.

En unas semanas

El busto dedicado a Jaime Martínez, que falleció en 2019, fue inaugurado en octubre de 2022. La escultura de Juan Antonio Álvarez Rabanal, que fue párroco de la iglesia de Nuestra Señora de Covadonga de Teatinos desde 1974 hasta su muerte en 2001, fue colocada en ese emplazamiento próximo al HUCA en 2004. La gran marquesina, con las dos dársenas -una para autobuses urbanos y otra para interurbanos- y las pasarelas eléctricas empezarán a funcionar en unas semanas, según las estimaciones de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias.

El espacio cubierto construido ocupa alrededor de 300 metros cuadrados. En la zona se concentrarán todas las paradas de autobuses dispersas por el entorno. Dado el volumen de vehículos de transporte público y de viajeros que se concentrarán en la zona se han habilitado dos dársenas, una para los autobuses de TUA y otra para los interurbanos.