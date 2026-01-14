Canteli visita la nueva zona de juegos infantiles de Villapérez: "Nunca se han dejado de hacer cosas en la zona rural de Oviedo"
"Los vecinos y vecinas siempre estarán en el centro de nuestras políticas, a ellos nos debemos y seguiremos trabajando para seguir construyendo, juntos, el mejor Oviedo", aseguró el regidor ovetense
El Ayuntamiento de Oviedo acometió una mejora integral de la zona de juegos infantiles de Villapérez, atendiendo a una demanda reiterada de los vecinos del entorno y con una inversión cercana a los 20.000 euros. La actuación, impulsada a través del Distrito Rural 2, permitió renovar por completo un espacio de uso habitual para las familias de la zona, reforzando tanto la seguridad como la calidad de las instalaciones.
Alfredo Canteli, alcalde de la ciudad, acompañado por el concejal delegado de la zona rural, Daniel Tarrio, técnicos del área de Parques y Jardines, y un grupo de vecinos visitó ayer la zona de juegos para comprobar los trabajos realizados las últimas semanas.
Canteli destacó "el compromiso con los ovetenses y las continuas mejoras que se están realizando en distintas zonas de la ciudad, por supuesto también en la zona rural, donde nunca se han dejado de hacer cosas". "Los vecinos y vecinas de Oviedo siempre estarán en el centro de nuestras políticas, a ellos nos debemos y seguiremos trabajando para seguir construyendo, juntos, el mejor Oviedo", añadió, antes de finalizar su visita a esta pequeña parroquia.
Los trabajos han incluido la sustitución del pavimento, con la instalación de un nuevo suelo adaptado a la normativa vigente, así como la renovación de los elementos recreativos, que presentaban un notable desgaste por el paso del tiempo. Además, se ha procedido a la colocación de un nuevo cierre perimetral, una intervención especialmente solicitada por los residentes para mejorar la protección del recinto y garantizar un entorno más seguro para los menores.
El conjunto de las actuaciones ha supuesto un coste total de 17.500 euros y forma parte de la política municipal de mejora y mantenimiento de los espacios públicos en los barrios y zonas rurales del concejo.
Promesas de cara al futuro
Durante el encuentro mantenido con los vecinos, Canteli se comprometió a impulsar dos nuevas actuaciones en la zona. Por un lado, se propondrán mejoras en el centro social y, por otro, la instalación de aparatos de gerontogimnasia. El Ayuntamiento espera poder satisfacer "muy pronto" ambas demandas.
