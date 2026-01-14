El ciclo Oviedo Jazz trae a la ciudad a cuatro destacados artistas del panorama nacional

El Teatro Filarmónica de Oviedo volverá a acoger una nueva edición del ciclo Oviedo Jazz, impulsado por el Centro Nacional de Difusión Musical (CNDM) en colaboración con la Fundación Municipal de Cultura del Ayuntamiento. La programación, que se desarrollará entre el 23 de enero y el 8 de marzo, reúne a cuatro de las propuestas más estimulantes del panorama jazzístico nacional y consolida la apuesta institucional por el jazz contemporáneo y la creación musical de alto nivel.

El ciclo arrancará el viernes 23 de enero con «Triplanetas», trío integrado por Daahoud Salim al piano, Julián Sánchez a la trompeta y Bori Albero al contrabajo. El 6 de febrero será el turno de «Lucía Martínez & The Fearless», uno de los proyectos más personales de la baterista y compositora gallega, surgido en la escena berlinesa y caracterizado por una música sin fronteras estilísticas, que combina libre improvisación, energía urbana y un acusado carácter narrativo.

La programación continuará el 20 de febrero con el «Xavi Torres Trío», liderado por uno de los pianistas más destacados de su generación, junto a Reinier Elizarde «El Negrón» al contrabajo y Andreu Pitarch a la batería, con una propuesta que combina tradición jazzística y una concepción contemporánea de la improvisación, sustentada en una sólida interacción rítmica y un cuidado desarrollo melódico.

El cierre del ciclo llegará el domingo 8 de marzo con «CL Quartet», formación encabezada por la vocalista Carmen Lancho, que revisita el legado del bebop desde una mirada actual, recuperando técnicas como el vocalese y situándose como una de las propuestas emergentes más prometedoras del jazz vocal español. Los abonos para Oviedo Jazz 2026 saldrán a la venta hoy a partir de las once de la mañana en los canales habituales.