El experimento de una madre ovetense para controlar el uso del móvil de su hija adolescente: "Le pedí que lo anotara en un Excel"

María del Puerto Paule Ruiz (Oviedo)

En la prensa salen muchos artículos relacionados con el uso de móvil entre los adolescentes. Estos artículos son alarmantes, ya que muchos de ellos relacionan el uso de las aplicaciones con la salud mental de nuestros hijos. Soy una madre con una hija adolescente y me preocupa que las aplicaciones de los móviles no sean adecuadas para ella. Por esta razón, durante estas vacaciones, le pedí a mi hija que anotara en una hoja Excel las aplicaciones que usaba, el tiempo que estaba con ellas, para qué las usaba y qué emociones le producían. No le puse límite de tiempo y las redes sociales que tenía disponibles eran WhatsApp y YouTube. Mi hija anotó durante once días estos datos y aquí os expongo mis reflexiones a partir ellos.

La media de tiempo era de 2 horas y 50 minutos al día, aunque había días que lo usaba una hora más. La aplicación que más usaba era el navegador porque hacía, durante 40 minutos al día, búsquedas de maquillaje, ropa y accesorios. En segundo lugar, estaban YouTube y WhatsApp. De esta manera, veía shorts durante media hora y dedicaba 30 minutos al día a chatear con sus amigos y amigas. El resto del tiempo lo distribuía entre aplicaciones de entretenimiento (Among Us, Google Play Juegos y ver películas o series en plataformas online) con una hora aproximadamente al día. También dedica tiempo a escuchar música en Spotify durante una media de 15 minutos al día.

En relación con qué emociones le producen las aplicaciones, ninguna le genera un sentimiento negativo. Las emociones positivas se encuentran focalizadas en las conversaciones de WhatsApp, en las series o películas que ve, en los shorts de YouTube y en la música de Spotify. Sorprendentemente, los juegos del Google Play le generan un sentimiento neutral, y en algunas ocasiones, el Among US, también.

Usa las aplicaciones con tres fines fundamentales: búsqueda de información, comunicarse con sus iguales y por entretenimiento. Hay que tener en cuenta que la búsqueda de información es sobre ropa, maquillaje y accesorios porque la toma de datos se hace durante las vacaciones. En cuanto a la comunicación a través de las redes sociales, es algo que ella ve necesario; si no lo tuviera, quedaría fuera del grupo y no se enteraría de nada. De hecho, le dedica una media hora al día. He de decir que mi hija era de las últimas de su grupo que no tenía Instagram y, cuando explicaba que yo no le dejaba tenerlo, sus amigos y amigas quedaban sorprendidos. El entretenimiento que ofrece el móvil está muy relacionado con el "no aburrirse". El "no aburrirse" le lleva a estar durante casi una hora con algo que no le aporta un sentimiento positivo ni negativo.

Durante cada día puede llegar a usar el móvil tres o cuatro horas, lo que hace que en una semana consuma de móvil entre 21 y 28 horas. Es un número elevado de consumo, a todas luces. Esto me llevó a comprobar la necesidad de controlarle su uso y establecer un número máximo de horas al día, porque ella misma no podía hacerlo. Otro aspecto a tener en cuenta es la privacidad del móvil de la que tanto se habla. Es decir, si habla por el móvil durante media hora al día, y a la semana 3,33 horas, con sus amigos y amigas por un canal como es el WhatsApp, es que han pasado algunas cosas. Y, a veces, son más importantes las cosas que pasan en su móvil que las que pasan fuera en la realidad.

También es curioso cómo buscan información. Comprobé cómo hay un grupo de influencers, modelos, actrices y cantantes que venden productos de maquillaje sin probarlos previamente y sin saber si son buenos o malos. He visto cómo indican métodos para hacer peinados y rutinas de limpieza facial mezclando productos sin ningún rigor, más allá del aprovechamiento económico que obtienen. Y lo peor no es que haya una o dos, es que hay muchas. Nuestras hijas ven cómo se aplican los diferentes productos de diferentes fabricantes y ellas quieren seguir su ejemplo.

Es sorprendente que dedique tanto tiempo a shorts de YouTube. Son vídeos que, normalmente, duran 60 segundos, y, en realidad, no da tiempo a procesar la información que ve, solo realiza el gesto de pasar al siguiente sobre el dispositivo móvil. En media hora puede llegar a ver 30 vídeos, supongo que por eso sólo le dedica 30 minutos de tiempo. En realidad, lo que ocurre es que ven retos, bailes y actividades que hace la gente, pero es imposible que puedan hacer una reflexión sobre lo que ven y escuchan, porque todo es demasiado rápido, subliminal.

A pesar de este hecho, la emoción es positiva y supongo que es así porque no le da tiempo a pensar y, por tanto, tampoco a sentir, pero la imagen queda grabada en la mente.