Oviedo lidera un proyecto para curar infecciones resistentes al antibiótico: "Si no se actúa esto causará más muertes que el cáncer"

Oviedo jugará un papel clave en la lucha contra una de las mayores amenazas sanitarias del siglo XXI: las infecciones bacterianas resistentes a los antibióticos. El Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha puesto en marcha en el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA), ubicado en La Corredoria, la Fagototeca One Health, un nuevo recurso científico destinado a desarrollar tratamientos alternativos para combatir infecciones graves cuando los antibióticos dejan de ser eficaces.

El proyecto se presentó este miércoles en la sede del IPLA y forma parte del Plan Biomed del CSIC. Su objetivo es crear una gran colección de bacteriófagos –virus que atacan de forma selectiva a las bacterias– y ponerla al servicio de la salud humana, la veterinaria y el medio ambiente. En la práctica, supone abrir una nueva vía terapéutica que puede resultar clave para pacientes que hoy en día tienen opciones muy limitadas de tratamiento. «La investigación en bacteriófagos abre una ventana de esperanza frente a la resistencia a los antimicrobianos y consolida a Asturias como un punto de referencia internacional en el desarrollo de alternativas biotecnológicas capaces de salvar vidas», explica Adriana Lastra, la delegada del Gobierno en Asturias, que estuvo en La Corredoria para asistir a la presentación del proyecto.

Cada año aumentan los casos de infecciones que no responden a los tratamientos habituales, una situación que afecta especialmente a personas mayores, pacientes hospitalizados y enfermos crónicos. Asturias, con una población envejecida, no es ajena a este problema. Según datos de la Organización Mundial de la Salud, las infecciones resistentes causan ya millones de muertes en todo el mundo y podrían convertirse en la primera causa de mortalidad en las próximas décadas si no se adoptan medidas urgentes. En este contexto, proyectos como la Fagototeca One Health representan una esperanza real para frenar esta tendencia. «Si no se actúa, las resistencias a los antimicrobianos podrían provocar en 2050 más muertes que el cáncer, lo que convierte este problema en uno de los grandes retos sanitarios de las próximas décadas», señala Borja Sánchez, consejero de Ciencia, Innovación y Empleo.

¿Qué son los fagos?

Los bacteriófagos, conocidos de forma abreviada como fagos, son virus presentes en la naturaleza que tienen una capacidad muy concreta: infectar y destruir bacterias. A diferencia de los antibióticos, que actúan de forma general y pueden perder eficacia con el tiempo, los fagos se diseñan para atacar a una bacteria específica, lo que reduce efectos secundarios y aumenta la precisión del tratamiento.

La fagototeca funcionará como una biblioteca especializada, donde se conservan estos virus, se estudian en profundidad y se adaptan a las necesidades de cada infección. Cuando un tratamiento convencional falla, los investigadores pueden buscar un fago adecuado o diseñar uno nuevo para combatir la bacteria responsable. «La resistencia a los antibióticos no es solo un problema hospitalario: estas bacterias circulan en el medio ambiente y en los animales, por lo que necesitamos nuevas herramientas antimicrobianas que actúen en todos esos ámbitos», dice José María Martell, vicepresidente de Investigación Científica y Técnica del CSIC.

El proyecto que se ha puesto en marcha en Oviedo cuenta con el apoyo de la Fundación Ramón Areces, que aporta 332.100 euros para equipamiento y material fungible, acondicionamiento de espacios y gastos de personal. La Fagoteca One Health plantea una organización innovadora de prestación de servicios especializados en cuatro Sedes coordinadas: el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA-CSIC), el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (San Martín del Rey Aurelio), el Centro de Investigación en Sanidad Animal (Madrid) y el Instituto Pirenaico de Ecología (Zaragoza).