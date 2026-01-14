Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Principado rehabilitará, en dos fases, cubiertas y muros del Museo Arqueológico ante las filtraciones de agua

La actuación se iniciará en la sala de exposiciones temporales y un almacén

El Museo Arqueológico.

El Museo Arqueológico. / Irma Collín

Elena Peláez

Oviedo

La Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte rehabilitará las cubiertas y muros del Museo Arqueológico. Una actuación que costará 217.496 euros y que se acometerá en un plazo de tres meses.

En el edificio se han detectado diversos daños, causados en su mayor parte por la acción del agua de lluvia sobre las cubiertas. En 2010 concluyó el último proyecto de reforma del museo, consistente en la rehabilitación del edificio histórico, que fue el Convento de San Vicente, y la ampliación con la edificación contigua al convento.

Se plantea una primera fase en espacios que precisan una actuación más urgente debido a las filtraciones de agua existentes. Entre ellos, la sala de exposiciones temporales, situada en la planta baja, y un almacén ubicado en el sótano.

Estos trabajos se pueden acometer desde el exterior, accediendo por el patio trasero ubicado entre el Museo Arqueológico y la Catedral, por lo que no influirá en el funcionamiento del equipamiento cultural. El resto de trabajos se abordarán en la segunda fase. Se actuará en las cubiertas, en los lucernarios y en los muros. Además, se habilitará una entrada adecuada para acceder con elementos de transporte de piezas pesadas.

TEMAS

