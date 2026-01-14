Los promotores del Kuivi de Oviedo confían en en que no se cierren sus instalaciones
Los impulsores del proyecto cultural de Ciudad Naranco han pedido una semana más de plazo para presentar sus alegaciones ante el Ayuntamiento por la orden de clausura: "Creemos que todo va a arreglarse"
Los promotores del Kuivi Almacenes, el proyecto cultural de Ciudad Naranco, están seguros de que van a convencer al Ayuntamiento para que les permita continuar con su actividad y no clausure las instalaciones. En este sentido, los gestores del Kuivi le han pedido una semana más de plazo al Consistorio para presentar sus alegaciones para revocar la orden de cierre tras confirmarse una orden municipal derivada de «un cambio de criterio técnico sobre la licencia» con la que venía funcionando. La intención de los promotores es «presentar un informe aún más completo» que justifique que el Kuivi puede seguir funcionando dentro del marco legal. «Confiamos en que todo se arregle y seguir adelante porque vamos a demostrar que nuestra actividad se ajusta a la legalidad», dice Carlos Bauman, promotor del espacio cultural.
En la decisión de ordenar el cierre del Kuivi tuvo mucho que ver una denuncia de Vox, que exigió el cierre inmediato del centro cultural, recordando que la licencia concedida tenía carácter provisional y estaba limitada a un centro de exposiciones artísticas y culturales. Su portavoz, Sonsoles Peralta, sostuvo que se han producido actuaciones en directo, instalación de terrazas y carpas, así como denuncias vecinales por ruidos, lo que a su juicio supone un incumplimiento de las condiciones de la autorización.
Los grupos de izquierda que hacen oposición al equipo de Gobierno de Alfredo Canteli se pusieron de acuerdo después de conocer la decisión municipal para defender el proyecto Kuivi Almacenes «como palanca fundamental» para transformar Oviedo y como «motor» de la creación de un «barrio cultural» en la zona de Almacenes Industriales, en Ciudad Naranco. «La cultura no solo mejora la calidad de vida de la ciudadanía, sino que también puede generar actividad económica y oportunidades para el municipio», sostiene el concejal socialista Javier Ballina. Izquierda Unida se mantiene en la misma línea. «Creemos que el Kuivi es una pieza clave en la regeneración cultural de Oviedo y un ejemplo de cómo la cultura puede transformar espacios degradados y generar vida en los barrios», señala el portavoz del grupo municipal, Gaspar Llamazares.
Suscríbete para seguir leyendo
- Espectacular incendio en Oviedo: arden diez coches de madrugada y se investiga si el fuego fue provocado
- El histórico hotel de Oviedo que cierra este lunes para abordar una profunda reforma
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- Masymas pone fecha de cierre a uno de los supermercados de Ciudad Naranco: 'Queremos dar las gracias a todos los vecinos, clientes y visitantes que nos habéis acompañado durante todo este tiempo
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- El Ayuntamiento de Oviedo contrata durante un año a 20 jóvenes recién titulados
- Vox denunciará al Ayuntamiento de Oviedo ante el Principado por utilizar el Campo San Francisco como un 'recinto ferial