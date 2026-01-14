El PSOE califica de "inexplicable" la decisión de la consejería de Urbanismo de no intervenir en Oviedo en materia de vivienda

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Oviedo afirmó este miércoles que "resulta inexplicable" la decisión de la consejería de Ordenación del Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos, que dirige Ovidio Zapico, de no intervenir en Oviedo en materia de vivienda. "Mientras en las otras dos grandes ciudades de Asturias se decide intervenir el mercado de alquiler; en Oviedo, gracias al pacto de IU con Canteli, solo tenemos una Oficina de Vivienda para poder quejarnos de que no se interviene", comentó el edil socialista Juan Álvarez.

Los socialistas aseguran que "los precios del alquiler no han dejado de subir" en Oviedo y recuerdan que "cada vez es más difícil acceder a una vivienda". La consejería ha acelerado la tramitación para declarar zonas de mercado residencial tensionado en concejos como Gijón, Avilés, Langreo, Llanes, Gozón o Cabrales, sin embargo, la capital del Principado quedó excluida de este proceso. "Estamos ante una decisión política clara de IU y de Ovidio Zapico: aplicar la Ley de Vivienda en buena parte de Asturias, pero mirar hacia otro lado cuando se trata de Oviedo", denunció Álvarez.

Juan Álvarez ha remarcado que la propia consejería admite que Oviedo atraviesa una escalada histórica en el precio de la vivienda y que la declaración de zonas tensionadas sería una herramienta eficaz para contener los alquileres y aplicar medidas correctoras, especialmente frente a los grandes tenedores. En este sentido, ha defendido que no existe ninguna justificación objetiva para excluir a la capital asturiana cuando estas medidas ya se consideran adecuadas para ciudades como Gijón o Avilés. A su entender, mantener a Oviedo al margen equivale a respaldar las posiciones más rentistas del PP de Canteli y Cuesta y a dejar vía libre a la especulación.

"Construir viviendas públicas en Oviedo está bien, aunque sean la mitad de las que proponía nuestro grupo mediante permuta con los derechos edificatorios de La Vega, pero no basta. Zapico no puede presentarse como abanderado de la intervención pública en vivienda mientras excluye deliberadamente a Oviedo de las medidas más importantes. Esa incoherencia tiene consecuencias reales para miles de personas", concluyó Álvarez, que aprovechó para invitar al consejero a la rectificación.