La Real Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado reúne en Oviedo sabores europeos

La Real Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado de Asturias celebró el pasado martes una nueva reunión plenaria a la que acudieron cuarenta personas, aforo completo, para probar una selección de quesos europeos y una nueva forma de producción para la sidra asturiana. Además, aprovecharon para nombrar a seis nuevos Ilustres Embajadores de los Quesos asturianos, reconocimiento que recibió LA NUEVA ESPAÑA el pasado mes de noviembre, con el objetivo de seguir avanzando hacia el centenar.

Los miembros de la Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado y los comensales disfrutaron de tres quesos en una cata con un ambiente "formidable". El primero de los tres fue el Époisses, de origen francés y subcampeón de los World Cheese Awards de 2021 celebrados en Oviedo. El segundo fue cortesía de Luis Castaño, cónsul honorario de la República Checa en Asturias desde 2020. El embajador del país centroeuropeo llevó varias unidades de Romadur, "totalmente desconocido" para el público español. Para complementar este dúo de ejemplares europeos, apostaron por el producto regional y llevaron a la mesa el queso azul de la Cooperativa Campoastur, recientemente premiado por la Universidad de Oviedo.

Estas variedades de queso se combinaron con vino tinta y dos tipos de sidra. La tradicional que está presente en todos los restaurantes del Principado y una nueva variedad conocida como "Exner". Esta sidra de elaboración innovadora se caracteriza por un proceso de fermentación más controlado, está pensada para el consumo en mesa y para maridar con gastronomía, alejándose del modelo clásico de escanciado y apostando por una experiencia más próxima a la del vino. "Siempre es interesante conocer nuevas formas de cultivo y producción a partir de los productos asturianos", explicó Rafael Secades, presidente de la Cofradía de Amigos de los Quesos del Principado, justificando esa elección.