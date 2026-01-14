Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rialto celebra su centenario por todo lo alto en el Palacio Rúa Quince de Oviedo

Con motivo de esta efeméride está prevista la creación de una caja especial de moscovitas diseñada expresamente para la ocasión, así como la salida al mercado de uno de los productos que hasta ahora se elaboraban exclusivamente por encargo para empresas

Los asistentes posan antes de empezar a comer en un hall del palacio. / Irma Collín

Pelayo Méndez

Oviedo

Aquellos que se levantaron con ganas de moscovitas se encontraron con una sorpresa poco habitual este miércoles. La histórica confitería Rialto, en la calle San Francisco, había cerrado sus puertas de manera excepcional. El establecimiento, conocido por no faltar nunca a su cita diaria con clientes, colgó el cartel de “cerrado” para celebrar junto a todo su equipo el centenario de la casa, una efeméride que reunió a trabajadores, responsables e invitados en una gran fiesta en el Palacio Rúa Quince. La celebración comenzó al mediodía con una comida y se alargó durante toda la tarde en el edificio situado en el barrio del Antiguo.

Esta fiesta es el pistoletazo de salida a una serie de eventos para conmemorar el primer siglo de la famosa cafetería ovetense. La empresa trabaja en una programación especial que combinará actividades culturales con iniciativas de carácter benéfico, con el objetivo de vincular la celebración del centenario tanto a la vida social y cultural de la ciudad como a acciones solidarias. La intención es que la efeméride trascienda lo puramente conmemorativo y se convierta en una oportunidad para reforzar su arraigo con la comunidad.

En paralelo, el centenario tendrá también su reflejo en nuevos lanzamientos y en la imagen de la firma. Está prevista la creación de una caja especial de moscovitas diseñada expresamente para la ocasión, así como la salida al mercado de uno de los productos que hasta ahora se elaboraban exclusivamente por encargo para empresas y no estaban disponibles para el público general. A ello se suma la actualización de la carta, que ya incorpora el logotipo del centenario como adelanto visual de un año marcado por celebraciones y novedades.

