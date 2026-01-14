San Juan reza por el pueblo iraní

La comunidad parroquial de San Juan eleva sus oraciones por el pueblo iraní, ante la grave crisis interna desatada en las últimas semanas en el país de Oriente Medio, donde, según diversas fuentes, ya habría más de 2.500 muertos. El párroco de la basílica de la zona centro de Oviedo, Javier Suárez, comenta en su artículo de esta semana en la hoja parroquial su preocupación por las noticias que llegan sobre la represión a los ciudadanos que se han rebelado contra el régimen de los ayatolás.

Javier Suárez conoció hace cuarenta años a un joven estudiante, de nacionalidad iraní, que había venido cursar estudios a la escuela de ingenieros de minas de Oviedo y vivió durante un tiempo en la residencia del albergue de San Lázaro. Con el paso del tiempo perdió el contacto con aquel iraní, pero el pasado verano, un joven de esa misma nacionalidad se acercó a la Catedral de Oviedo para preguntar por Javier Suárez. Era el hijo de aquel estudiante. «El padre, que es ingeniero de minas, vive en la actualidad en Turquía y pidió a su hijo, Nima, arquitecto que está haciendo el doctorado en Suecia, que aprovechando su presencia en Europa se acercara a Oviedo y me buscara para saludarme», detalla el párroco de San Juan.

El joven cumplió el encargo . «Me localizó y me visitó en la basílica», comenta Javier Suárez, que aprovechó la visita para enseñar al hijo de su amigo algunos rincones de Oviedo como, por ejemplo, las joras del Prerrománico del Naranco. El encuentro, además, permitió al sacerdote recuperar la relación con su antiguo amigo, Bahman Mahboubi, con el que mantiene contacto vía teléfono de forma periódica. Una amistad que no ha sido ajena a la crisis interna de Irán en las últimas semanas, según detalla el párroco de San Juan en la hoja parroquial que entregará en las misas del próximo domingo, en un articulo titulado «Orar por la paz».

En dicha comunicación, Javier Suárez detalla pormenorizadamente los mensajes cruzados con su amigo en los últimos días «ante las noticias que nos llegan de la rebelión del pueblo oprimido por el régimen de los ayatolás, que están masacrando con muerte y violencia a la población».

El párroco de San Juan expresó a su amigo que sigue «con preocupación» los acontecimientos en Irán y que lamentaba «la situación de violencia», al tiempo que expresa su deseo de que el país «logre la paz». La respuesta de Mahboubi fue directa y clarificadora: «Por favor, transmita la voz de la nación iraní rebelde a los oídos de las naciones libres. El pueblo iraní necesita el apoyo de la sociedad libre, especialmente de Europa. Esta es una oportunidad para acabar con la política destructiva de los islamistas extremistas». Además, su amigo trasladaba su pesar por la represión «brutal» y pedía «apoyo espiritual, esperamos paz y libertad en el mundo», al tiempo que incidía en la necesidad de dar difusión a la situación de su país porque «han cortado internet y las llamadas internacionales para que nadie pueda escuchar la voz de la nación y sobre sus asesinatos».

«El Dios de la Paz»

El párroco de San Juan respondió a su amigo iraní afirmativamente. «Ten segura nuestra oración al Dios de la Paz para que derrame su bendición sobre ese sufrido pueblo, para que pronto se vea libre de los tiranos islamistas que infunden el terror y la muerte». En una comunicación posterior, el amigo iraní de Javier Suárez incidió en que «el régimen tirano de la República Islámica ha desangrado a la gente y se ha cobrado innumerables vidas inocentes» y consideraba «fundamental la preocupación» por la situación del pueblo iraní ante «la propaganda» del régimen de los ayatolás.

El párroco de San Juan finaliza su artículo con el ruego «a toda la comunidad parroquial y a quien lea esta hoja que oréis por la paz en Irán». n