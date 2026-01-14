Así será la gran parada del HUCA: con dos dársenas para absorber los 430 autobuses al día

La nueva parada que se habilitará en el entorno del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) cuando finalicen las obras de la gran marquesina y los tapices rodantes tendrá dos dársenas para su utilización por parte de los usuarios del transporte público. En una de ellas, la ubicada más próxima al complejo sanitario, se detendrán los autobuses urbanos y en la que se habilitará entre ésta y el gran espacio cubierto se reserva para los servicios interurbanos. Un total de 430 autocares pararán cada día para que bajen o suban viajeros en las dos nuevas dársenas.

La gran marquesina del intercambiador, que ocupa alrededor de 300 metros cuadrados, está concebida como «espacio de espera» para el gran volumen de viajeros que diariamente utiliza el autobús, aseguran fuentes de la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias. Cuando se acerque la hora en la que pasa el vehículo los usuarios se trasladarán a una de las dos dársenas, la urbana o la interurbana, para subir y emprender el viaje. En esos espacios dispondrán también de pequeñas marquesinas.

El proyecto puesto en marcha por el Principado incluye también un espacio, al otro lado del gran espacio cubierto, para que puedan estacionar los autobuses hasta que llegue la hora de prestar el servicio. Estas nuevas dársenas concentrarán las paradas dispersas ahora por zonas próximas al complejo hospitalario.

Este espacio reordenado para la gran marquesina y las dársenas se extiende entre las glorietas de Jaime Martínez González-Río y Sanitarios de Asturias en la calle Juan Antonio Álvarez Rabanal. El proyecto, que incluye también las pasarelas eléctricas, suma cerca de 3,9 millones de euros de inversión (que rebajó los 4,5 millones de la licitación), con financiación de fondos Next Generation.

Actualmente se están ejecutando pruebas de funcionamiento de los tapices rodantes, con el objetivo de inaugurar las dos estructuras, la gran marquesina y los tapices rodantes, en las próximas semanas. Las pasarelas eléctricas, cubiertas en todo el tramo, y con cerramiento lateral, miden setenta metros y tienen placas solares en el techo. Por ellas se podrán trasladar hasta 6.000 personas a la hora. La velocidad de las cintas será de 0,5 metros por segundo.

En las inmediaciones del HUCA se concentran el mayor número de usuario del transporte urbano, un servicio que presta TUA. También es el punto de la ciudad en el que se detienen más autobuses y más líneas gestionadas por el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA), con excepción de la estación de autobuses.

La Consejería de Movilidad pretende, con esta obra, «una movilidad más sostenible y una mayor accesibilidad al complejo sanitario del HUCA». Las obras para reordenar el espacio en la calle_Juan Antonio Rabanal comenzaron en enero del pasado año con la construcción del gran espacio cubierto, con un plazo de ejecución de un año.

Siete empresas optaron a ejecutar la obra y la adjudicataria fue Taller de Urbanismo e Ingeniería. Para instalar las pasarelas eléctricas que conectarán la zona en la que pararán los autobuses con la entrada de Consultas Externas se presentaron dos ofertas. La remitida por la empresa Obras Generales del Norte fue la elegida para materializar este proyecto.

Con esta obra, comenta el Gobierno regional, se pretende mejorar los tiempos de espera de los viajeros de autobuses urbanos e interurbanos en el entorno del recinto hospitalario. Es la mayor actuación de las tres proyectadas para Oviedo en las paradas de autocares que registran un mayor volumen de viajeros. Ya se están en funcionamiento las nuevas marquesinas de Llamaquique y del campus de El Cristo.