Los vecinos denuncian el estado "demencial" de la carretera que une Santa Ana de Abuli y Rayo Mercadín
El deterioro del firme, los problemas de saneamiento y la falta de mantenimiento obligan a muchos conductores a evitar este tramo habitualmente
Los vecinos que transitan habitualmente por la carretera que une Santa Ana de Abuli con la zona de Mercadín denuncian el grave deterioro que presenta la vía y califican su estado de "demencial", asegurando que existen baches "en los que entra una rueda". Se trata de una pista construida hace más de treinta años a base de hormigón, cuyo firme se ha ido degradando de forma progresiva con el paso del tiempo, sin que se hayan acometido grandes actuaciones de mantenimiento que permitan frenar su deterioro.
El mal estado de la calzada ha provocado que numerosos residentes hayan optado por modificar sus itinerarios diarios para evitar circular por este tramo, ante el riesgo que supone para los vehículos y la seguridad de los conductores. Los vecinos alertan de que la situación se agrava en días de lluvia, cuando los baches quedan parcialmente ocultos y aumentan las posibilidades de sufrir averías o accidentes.
A los problemas del firme se suma, según denuncian los propios afectados, el colapso de los distintos sistemas de evacuación de aguas fecales de las viviendas colindantes, que "cada vez funcionan peor". Esta circunstancia provoca que los sobrantes acaben discurriendo por la propia carretera, generando una imagen de abandono y un problema añadido para quienes utilizan la vía a diario.
Durante los meses de verano, explican los vecinos, la situación se vuelve especialmente molesta, ya que el olor que desprenden estas aguas resulta "insoportable". Por todo ello, reclaman una intervención urgente que permita mejorar el estado de la carretera y resolver los problemas de saneamiento, evitando que una vía de uso cotidiano continúe degradándose y afectando a la calidad de vida de la zona.
