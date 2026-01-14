Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los vecinos denuncian el estado "demencial" de la carretera que une Santa Ana de Abuli y Rayo Mercadín

El deterioro del firme, los problemas de saneamiento y la falta de mantenimiento obligan a muchos conductores a evitar este tramo habitualmente

El acceso a la vía que provoca quejas entre la vecindad.

El acceso a la vía que provoca quejas entre la vecindad. / LNE

Pelayo Méndez

Santa Ana de Abuli

Los vecinos que transitan habitualmente por la carretera que une Santa Ana de Abuli con la zona de Mercadín denuncian el grave deterioro que presenta la vía y califican su estado de "demencial", asegurando que existen baches "en los que entra una rueda". Se trata de una pista construida hace más de treinta años a base de hormigón, cuyo firme se ha ido degradando de forma progresiva con el paso del tiempo, sin que se hayan acometido grandes actuaciones de mantenimiento que permitan frenar su deterioro.

El mal estado de la calzada ha provocado que numerosos residentes hayan optado por modificar sus itinerarios diarios para evitar circular por este tramo, ante el riesgo que supone para los vehículos y la seguridad de los conductores. Los vecinos alertan de que la situación se agrava en días de lluvia, cuando los baches quedan parcialmente ocultos y aumentan las posibilidades de sufrir averías o accidentes.

Uno de los baches de la vía.

Uno de los baches de la vía. / LNE

A los problemas del firme se suma, según denuncian los propios afectados, el colapso de los distintos sistemas de evacuación de aguas fecales de las viviendas colindantes, que "cada vez funcionan peor". Esta circunstancia provoca que los sobrantes acaben discurriendo por la propia carretera, generando una imagen de abandono y un problema añadido para quienes utilizan la vía a diario.

Durante los meses de verano, explican los vecinos, la situación se vuelve especialmente molesta, ya que el olor que desprenden estas aguas resulta "insoportable". Por todo ello, reclaman una intervención urgente que permita mejorar el estado de la carretera y resolver los problemas de saneamiento, evitando que una vía de uso cotidiano continúe degradándose y afectando a la calidad de vida de la zona.

San Juan reza por el pueblo iraní

El ciclo Oviedo Jazz trae a la ciudad a cuatro destacados artistas del panorama nacional

Los vecinos denuncian el estado "demencial" de la carretera que une Santa Ana de Abuli y Rayo Mercadín

Los bustos del entorno del HUCA permanecerán a ambos lados de la gran marquesina

Los promotores del Kuivi de Oviedo confían en en que no se cierren sus instalaciones

Canteli visita la nueva zona de juegos infantiles de Villapérez: "Nunca se han dejado de hacer cosas en la zona rural de Oviedo"

Rialto celebra su centenario por todo lo alto en el Palacio Rúa Quince de Oviedo

Oviedo lidera un proyecto para curar infecciones resistentes al antibiótico: "Si no se actúa esto causará más muertes que el cáncer"

