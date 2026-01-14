Vox pide explicaciones sobre el contrato de vestuario del Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento de Oviedo

El Grupo Municipal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo reclamó, este miércoles, explicaciones "urgentes" al gobierno municipal por el retraso en la formalización y ejecución del contrato de suministro de vestuario, calzado y otro material para el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento (SEIS). "El contrato fue adjudicado en noviembre y a día de hoy no consta que se haya formalizado, por lo que queremos saber los plazos previstos y conocer si se ha producido alguna incidencia desde la fecha de adjudicación", señaló la portavoz del grupo, Sonsoles Peralta.

La agrupación conservadora señala que el pasado 12 de septiembre se anunció la licitación del contrato, con un presupuesto base de 70.092 euros, que se dividió en cinco lotes que incluyen desde conjuntos de rescate técnico y botas para incendios estructurales hasta ropa de parque y calzado deportivo de seguridad. Según explica la formación, las empresas propuestas como adjudicatarias fueron notificadas el 7 de noviembre de 2025, con plazos de ejecución de entre 20 y 30 días desde la comunicación de tallas. Sin embargo, Vox denuncia que, a día de hoy, no consta en la Plataforma de Contratación ningún documento relativo a la formalización del contrato.

"Los bomberos de Oviedo necesitan disponer de un vestuario y un calzado adecuados para poder desarrollar su labor en condiciones de seguridad. Exigimos saber si se han comunicado las tallas, si se están cumpliendo los plazos de ejecución y en qué fecha está previsto que el material llegue por fin al parque, porque los trabajadores y los ovetenses merecen transparencia y rigor en la gestión", concluyó Peralta.