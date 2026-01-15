Atención conductores: estos son los cortes de tráfico que provocará la Manifestación del Campo Asturiano en Oviedo

La Jefatura de la Policía Local de Oviedo informó este jueves de los cortes de tráfico que ocasionará la celebración de la Manifestación del Campo Asturiano en las calles de la capital del Principado. La marcha a pie partirá de la Plaza de América y recorrerá la avenida de Galicia, la plaza del General Ordóñez y la calle Santa Susana, con final en la Plaza de España. Además, más de un centenar de tractores se sumarán a la protesta, iniciando su recorrido a las 11.00 horas desde las instalaciones deportivas de La Pixarra y avanzando por la N-634, plaza de Occidente, Fuertes Acevedo y avenida de Galicia, donde se incorporarán a la marcha principal hasta su llegada al punto final.

Como consecuencia, entre las 11.00 y las 12.00 horas se producirán cortes y restricciones de tráfico en las vías incluidas en el recorrido y en calles adyacentes. Las mayores afecciones se concentrarán en la avenida de Galicia, especialmente en el tramo comprendido entre la confluencia con la avenida de los Hermanos Menéndez Pidal y la plaza del General Ordóñez, así como en las calles Doctor Alfredo Martínez y Luis Fernández-Vega Sanz, en sus primeros tramos, además de Santa Susana y Santa Teresa. La circulación se irá restableciendo de manera progresiva a medida que avance el paso de los manifestantes.

A la llegada de la movilización a la Plaza de España, prevista para las 12.00 horas, se celebrará una concentración que mantendrá restringido el tráfico en la propia plaza y en las calles Santa Susana y Santa Teresa hasta su finalización. Durante todo el desarrollo del acto también se verán afectadas las paradas de taxi y del transporte urbano de TUA situadas en las zonas señaladas. Desde el Ayuntamiento se recomienda utilizar las rondas de circunvalación, priorizar el transporte público y atender en todo momento las indicaciones de la Policía Local y del resto de fuerzas de seguridad.