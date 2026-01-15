Este gigante de la moda cierra su último local propio en Oviedo y atraviesa una grave crisis económica

El centro de Oviedo sigue perdiendo comercios. Después de varios cierres en el último año, la tienda de Benetton, ubicada desde hace décadas en el número 16 de la calle Palacio Valdés, ha cerrado de forma definitiva tras finalizar su última campaña navideña. La clausura del establecimiento se enmarca en el plan de reestructuración puesto en marcha por el grupo textil italiano, que desde 2024 está reduciendo de manera drástica su red comercial a nivel internacional. Este ajuste, motivado por el fuerte aumento de las pérdidas de la compañía, deja a Asturias con un único punto de venta de la marca mediterránea situado en un "córner" del Corte Inglés de Gijón. Ya no quedan tiendas propias de la firma en todo el Principado, las más cercanas se encuentran en Torrelavega, León o Coruña.

La marca italiana llegó a tener ocho tiendas en el Principado de Asturias en su momento de máximo esplendor. Había una en la calle La Cámara de Avilés, dos en Gijón, dos en Oviedo, una en Langreo, una en Mieres y otra en Parque Principado. La gran mayoría de estas cerraron después de la pandemia y el cierre del último local propio de Benetton en Asturias supone una desescalada en tiempo récord de la tienda en la región.

¿Por qué tantos cierres?

Benetton atraviesa una crisis estructural que ha puesto en jaque uno de los nombres más emblemáticos de la moda europea. La compañía, fundada en 1965 en Italia y conocida por su apuesta de color y sus campañas publicitarias irreverentes, arrastra pérdidas millonarias en los últimos ejercicios, con un negativo de 230 millones de euros en 2023. Para hacer frente a esta situación, la dirección del grupo ha lanzado un plan global de reestructuración bajo el liderazgo del nuevo CEO, que contempla la reducción drástica de su red comercial física. Según datos oficiales y del sector, la empresa prevé cerrar más de 400 tiendas en todo el mundo —alrededor de un 14 % de su red global— como parte de un intento de reducir costes, concentrarse en puntos de venta más rentables y potenciar su venta online.

En España, el impacto de esta estrategia se ha materializado en el cierre de 31 tiendas repartidas por toda la geografía nacional, incluida la de Oviedo, y en la convocatoria de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectará a una parte significativa de la plantilla local, con alrededor de 138 trabajadores afectados tras negociaciones con sindicatos. La empresa alega motivos económicos, organizativos y productivos para justificar estos cierres, mientras busca ajustar una estructura que ya no resulta sostenible frente a gigantes del "fast fashion" y nuevas formas de consumo.

La compañía no logró adaptarse a tiempo al ritmo del "fast fashion", quedando atrapada entre gigantes como Inditex y marcas «premium» con mayor valor añadido. A ello se sumó una estructura pesada y costosa, con demasiadas tiendas propias y franquiciadas poco rentables, además de una débil apuesta inicial por el comercio electrónico, que llegó tarde y sin el peso suficiente para compensar la caída del canal físico. Internamente, el grupo también ha reconocido problemas de exceso de inventario, colecciones poco alineadas con la demanda y una cadena ineficiente.

Futuro incierto

Con este último cierre, Benetton desaparece por completo del mapa comercial asturiano en formato de tienda propia, culminando en pocos años una retirada progresiva que contrasta con la fuerte implantación que llegó a tener la marca en la región. El histórico local de la calle Palacio Valdés ya ha comenzado a ser vaciado por operarios. Se desconoce cuál será el futuro uso del espacio que libera la firma italiana. Oviedo sigue a la espera de un nuevo proyecto que devuelva actividad a una de las arterias comerciales de la ciudad.