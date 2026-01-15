Isaac Aguirre se jubila después de dieciséis años y deja huérfano "El Duende de Argüelles": "Me gustaría que no fuese una muerte anunciada"

Isaac Aguirre siempre se dedicó al mundo de la tecnología, pero, después de la Gran Recesión de 2008, se quedó sin trabajo y decidió dar un vuelco a su vida invirtiendo todo el dinero que había acumulado con el paro en la adquisición de la librería "El Duende de Argüelles". Dieciséis años después de aquella arriesgada apuesta, le llega la hora de jubilarse y busca alguien interesado en hacerse con el céntrico quiosco "Son días con muchos sentimientos encontrados, es muy bonito ver toda la gente que viene a despedirse. Me gustaría que no fuese una muerte anunciada, son negocios que están desapareciendo, pero que todavía tienen su clientela y siguen prestando un servicio", explicó Aguirre.

Después de 14 años en una empresa dedicada a la instalación de alarmas, pasó seis años en MediaMarkt como jefe de posventa y posteriormente se hizo cargo de una empresa de distribución con 72 trabajadores. La crisis económica acabó provocando el cierre de la compañía y, tras quedarse sin empleo y no encontrar nuevas oportunidades, invirtió todo el paro en abrir su propio negocio. El proyecto nació como una apuesta familiar y se eligió la ubicación pensando en la cercanía al Colegio Dolores Medio, una ventaja que pronto se convirtió en un problema cuando el centro se trasladó por obras durante casi dos años a Los Arcos. "Fuimos aguantando y tirando hasta llegar al día de hoy. Es un negocio que sigue funcionando y que, incluso, este último año ha crecido", dice Aguirre.

Guarda numerosos recuerdos ligados a las personas que han pasado por el local a lo largo de los años. Menciona con especial cariño a clientes habituales, que ya han fallecido, como Fernando Rodríguez, propietario de Nayfer, y a Evaristo Arce, antiguo colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, con quienes compartió largas tardes de conversación. Recuerdos de tertulias, anécdotas y chistes que, reconoce, todavía le "emocionan" y reflejan el papel del negocio como punto de encuentro vecinal.

El contador de días de pandemia

Durante la pandemia, Isaac, sin planearlo previamente, comenzó a colocar cada día un cartel con un contador y una frase visible desde la calle, una iniciativa que arrancó apenas unos días después del confinamiento. Mensajes de reflexión firmados por filósofos, escritores o periodistas que iba renovando a diario y que, en algunos casos, tenían un tono reivindicativo. Con el paso de las semanas, aquellas frases se convirtieron en un ritual cotidiano, del que conserva fotografías, y en un pequeño punto de referencia para quienes pasaban por delante del negocio. Incluso hubo vecinos que no eran clientes y que entraron únicamente para agradecer las frases del cartel.

La etapa posterior al confinamiento se vivió con relativa normalidad, ya que la librería no llegó a cerrar del todo. Aunque las ventas descendieron en algunos momentos, la actividad continuó gracias a la prensa, los libros de lectura y los juegos de mesa que se popularizaron durante esos meses. Después de tantos años tras el mostrado, también es muy crítico con la situación del país. "El autónomo está denostado en España. Estamos ingresando impuestos trimestralmente al Estado y no generamos gastos, y aun así esto no se cuida lo suficiente", lamentó, compartiendo una visión pesimista de cara al futuro.

Con la jubilación a la vista, el horizonte personal se presenta lleno de planes aplazados durante años. Tras más de una década dedicado casi en exclusiva al negocio, con apenas días de descanso, su prioridad ahora es recuperar el tiempo para sí mismo. Viajar, volver a la agricultura, visitar a familiares en toda España y, sobre todo, pasear "sin prisas" forman parte de esa nueva etapa. Recorrer Asturias, conocer mejor sus paisajes y disfrutar de largos paseos con su perra resumen una forma de vida más pausada que, por fin, espera poder disfrutar.