La octava edición de "Corre con Galbán" se marca un objetivo claro: superar los 50.000 participantes en toda Asturias

"Tenemos un sello de calidad claro. Siempre diferenciamos entre hacer el bien y hacerlo bien". Esas fueron las palabras de Lennart Koch, presidente de la Asociación Galbán, durante su intervención en la presentación de la octava edición de "Corre con Galbán". El equipo de la fundación que lucha contra el cáncer infantil quiere seguir mejorando esta iniciativa que tiene como objetivo "teñir Asturias de naranja" el próximo 22 de febrero y esperan que sea una edición "muy especial", teniendo en cuenta que coincide con el veinticinco aniversario de la entidad. El gran objetivo es romper récords de participación.

La octava edición de la carrera solidaria llega con varias novedades técnicas y el objetivo de marcar un nuevo récord de participación. Manteniendo la implicación de los 78 municipios, la organización se ha propuesto superar por primera vez los 50.000 participantes. Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma online mediante código QR, una opción que ya está siendo utilizada en distintos concejos. Como principal novedad este año, se incorpora la posibilidad de realizar inscripciones colectivas dirigidas a clubes deportivos, asociaciones, grupos de amigos u otros colectivos, una fórmula pensada para facilitar el proceso tanto a los participantes como a la propia organización.

La organización recordó que un evento de esta magnitud solo es posible gracias al voluntariado. Alrededor de 500 personas colaboran con la Asociación Galván en tareas como la gestión de inscripciones o la entrega de camisetas en los 78 municipios. La labor del equipo coordinador consiste en apoyar esa compleja organización para que la asociación pueda seguir desarrollando su trabajo durante todo el año.

"Queremos recordar que las instituciones están abiertas y que la colaboración no se limita al último día. Se puede participar de muchas formas: corriendo, caminando, en familia o incluso desde casa, sumándose a esta marcha solidaria. Cada aportación, por pequeña que sea, suma y ayuda a seguir trabajando, generando empleo y creyendo en este proyecto, que además de deportivo es, sobre todo, un proyecto social", señaló María Velasco, concejala delegada de Políticas Sociales.

El acto contó con una amplia representación institucional, encabezada por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, acompañado por varios miembros de la corporación municipal. Asimismo, estuvieron presentes integrantes de la Fundación Galbán, representantes de las entidades patrocinadoras y numerosos alcaldes de distintos municipios asturianos, que participarán en esta iniciativa solidaria, entre ellos los de Tineo, Langreo, Noreña, Llanera, Ribera de Arriba, Riosa, Mieres y San Martín del Rey Aurelio.