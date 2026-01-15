Ovidio Parades, escritor, publica nuevo libro de relatos: "Este libro me ayudó a reconciliarme con la vida tras el golpe de la muerte de mi madre"

Entre los paseos lluviosos por Oviedo con su pareja, el recuerdo de sus seres queridos y el trabajo en la librería Maribel de Oviedo, transcurre la vida del escritor Ovidio Parades. Siempre con el paraguas de la literatura bajo el brazo y midiendo las conversaciones, igual que la intensidad del café. Ahora entrega el libro de relatos "Frances Farmer no murió en Seattle", repleto de historias de mujeres con nombre propio.

No basta con aproximarse, ¿hay que adentrarse en el mundo femenino para escribir sobre él?

Como decía Chéjov, lo importante es adentrarse en el alma humana. Entrar a fondo, observar, ponerse en los zapatos del otro, de las otras en este caso. Y a eso se aprende viviendo, leyendo, viendo muchas películas, conviviendo con mujeres de diferentes tipos, edades y caracteres. No tener miedo al acercamiento, a la sensibilidad, al conocimiento, a escuchar. Me siento bien rodeado de mujeres, y es inevitable que eso se note a la hora de escribir, más aún si se trata de un libro protagonizado casi exclusivamente por mujeres.

Cada capítulo lleva el nombre de una mujer protagonista y testigo única de su vida.

Fue intención mía que cada capítulo llevase un nombre femenino. Son mujeres que no se parecen entre sí, cada una tiene sus particularidades, sus luces y sus sombras. Su afán por buscar el equilibrio, por salir adelante en los malos momentos y de disfrutar de los buenos.

¿Cómo ha articulado los paralelismos entre las historias?

Me resultó sencillo, aunque de entrada pueda parecer complicado. Me dejé llevar y unas mujeres me llevaron con facilidad a las otras. Disfruté mucho contando sus historias. Me levantaba temprano, como siempre, y me aislaba de mi propia vida durante dos o tres horas. Este libro me ayudó, en cierta medida, a reconciliarme con la vida tras un golpe tan salvaje y despiadado como fue la muerte de mi madre, la primera mujer que confió en mí como escritor. Hay un antes y un después de esa desaparición. A su memoria va dedicado este libro y todos los demás que estén por venir.

¿Es el relato corto una prueba a la capacidad de argumentación e imaginación del lector?

Sin duda. Cada persona que se acerque a estas historias debe poner de su parte. Lo que se dice y lo que no se dice. El espacio en blanco del que hablaba Marguerite Duras. Eso también es muy importante. Ahí también está parte de la literatura y del acto de leer.

El título de una obra suya vuelve a tener connotaciones de celuloide.

La vida de Frances Farmer me fascinó desde que vi la película en la que la gran Jessica Lange daba vida a la actriz y la no menos grande Kim Stanley a su madre. Durante años, investigué sobre ella. Su rebeldía, lo lo que otros consideraban rebeldía), su talento, su belleza. Y el precio que tuvo que pagar por todo ello. Desde el principio supe que ella iba a ser el punto de llegada de todas estas historias.

Tiene un selecto club de lectoras femeninas: actrices, escritoras...

Eso es realmente halagador. Que escritoras y actrices (de Elvira Lindo a Maribel Verdú, de Rosa Montero a Maruja Torres) a las que admiras de toda la vida por sus trabajos y posicionamientos escriban bien de tus libros, les gusten y los recomienden es una recompensa muy importante. Lo agradezco. Porque, además, también ayuda a que en un mundo tan complicado como el de la literatura mis libros lleguen a más personas.