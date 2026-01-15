El parque del Oeste estrenará escenario al aire libre en marzo

Los operarios trabajan desde hace semanas en el corazón del parque del Oeste para borrar del paisaje una fuente que nunca llegó a cumplir la función para la que fue concebida y abrir paso a un nuevo escenario al aire libre. La previsión del Ayuntamiento es rematar los trabajos a comienzos de marzo, dentro de mes y medio, si se mantiene el ritmo actual de una obra que ya ha eliminado la práctica totalidad del surtidor, tanto el vaso principal como las conducciones que descendían desde lo alto del parque hasta la cubeta inferior.

La intervención, adjudicada a la empresa Mevals Proyectos y Construcciones tras un primer concurso desierto, supone la desaparición definitiva de una estructura que llevaba años fuera de servicio y generaba problemas de encharcamiento en los puntos de conexión con los caminos peatonales. Con la retirada de los elementos hidráulicos y la demolición de los vasos, las largas y empinadas escaleras que comunican la plaza superior con la calle José María Martínez Cachero ganarán amplitud y seguridad para los viandantes, además de mejorar la accesibilidad en una zona muy transitada por los usuarios de las piscinas municipales cercanas.

Aspecto actual de la escalinata del parque del Oeste. / LNE

Renovación

El proyecto contempla que el antiguo vaso inferior se convierta en un espacio polivalente, similar a un escenario, pensado para acoger pequeñas actuaciones y actividades vecinales. Sobre ese ámbito se levantará una pérgola de vidrio apoyada en una estructura metálica que permitirá proteger el área de la lluvia sin perder luminosidad ni vistas hacia el entorno ajardinado. También se renovarán todas las rejillas de drenaje y se derribarán varios monolitos de hormigón situados en la plaza superior, piezas que formaban parte del antiguo diseño de la fuente y que hoy resultaban obsoletas.

Los trabajos tienen un plazo de ejecución total de dos meses y un presupuesto cercano a los 170.000 euros, dentro del plan de choque municipal de actuaciones en los barrios que suma 23 intervenciones y una dotación global de 6,2 millones de euros. Desde la Concejalía de Infraestructuras, dirigida por Nacho Cuesta, se subraya que el objetivo es "mejorar la calidad de vida" de los vecinos mediante pequeñas obras que resuelvan problemas cotidianos enquistados durante años.

A día de hoy ya se ha desmantelado casi todo el sistema hidráulico y el terreno queda listo para la nueva plataforma escénica, que dará al barrio un punto de encuentro abierto al público con programación cultural estable durante buena parte anual.