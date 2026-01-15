La parroquia del centro de Oviedo que se mantiene fiel a la bendición de mascotas y animales por San Antón

La iglesia de San Juan se mantendrá este sábado fiel a su cita con la bendición de animales y mascotas por San Antón, que ya celebra desde hace años y que tendrá lugar, como es habitual, en la plaza que hay delante de la basílica. La bendición tendrá lugar a las 13,45 horas (dos menos cuarto de la tarde).

La bendición de animales y mascotas el día de San Antonio Abad es una práctica muy popular en España y la parroquia de San Juan, en el centro de Oviedo, comenzó a celebrarla hace casi diez años. San Antonio Abad sentó con sus prácticas ascetas y su vida en el desierto como ermitaño, las bases de la vida monástica en el Egipto de los siglos III y IV, de donde originario. Cuenta la tradición que varios de los acontecimientos más señalados de la vida de San Antonio Abad contaron con la participación de animales, tanto salvajes como domésticos.

En honor a San Antón, el día de su fiesta litúrgica, cada 17 de enero, se bendicen en todo el orbe católico los establos y los animales domésticos, de ahí el acto que tendrá lugar mañana sábado en la plaza ubicada justo delante de la iglesia de San Juan, que cuenta cada año con mayor aceptación a la vista de los vecinos de la zona y de otros puntos de la ciudad que acuden.